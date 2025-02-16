今年以來外資押寶九金控 最愛新光金

今年以來，外資持續敲進金控股，偏愛新光金（2888）、凱基金等九檔金控。統計顯示，外資最愛新光金，今年以來買超逾30萬張，外資持股比增加1.8個百分點，居金控股之冠，持股比逾30%。

統計至上周五（14日），外資對新光金持股比31.2%，金控股中次於中信金的32.7%與玉山金的31.9%。

外資今年以來計加碼九檔金控，包括新光金、凱基金、玉山金、國票金、富邦金、中信金、國泰金、第一金及華南金，壽險金控是主要加碼標的，大型消金、票券及公股金控也加碼。

比較加碼幅度，外資最愛新光金，今年以來外資持股比增加1.8個百分點；凱基金增加0.9個百分點，居第二；玉山金增加0.6個百分點居第三。

此外，對華南金持股比今年以來增加0.1個百分點，國票金、富邦金、中信金、國泰金及第一金外資持股比分別增0.2個百分點。