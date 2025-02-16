今年以來外資押寶九金控 最愛新光金

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
新光金控。 聯合報資料照片
新光金控。 聯合報資料照片

今年以來，外資持續敲進金控股，偏愛新光金（2888）、凱基金等九檔金控。統計顯示，外資最愛新光金，今年以來買超逾30萬張，外資持股比增加1.8個百分點，居金控股之冠，持股比逾30%。

統計至上周五（14日），外資對新光金持股比31.2%，金控股中次於中信金的32.7%與玉山金的31.9%。

外資今年以來計加碼九檔金控，包括新光金、凱基金、玉山金、國票金、富邦金、中信金、國泰金、第一金及華南金，壽險金控是主要加碼標的，大型消金、票券及公股金控也加碼。

比較加碼幅度，外資最愛新光金，今年以來外資持股比增加1.8個百分點；凱基金增加0.9個百分點，居第二；玉山金增加0.6個百分點居第三。

此外，對華南金持股比今年以來增加0.1個百分點，國票金、富邦金、中信金、國泰金及第一金外資持股比分別增0.2個百分點。

凱基金 外資 玉山金

延伸閱讀

外資賣超245億元、竟逆勢買超這檔逾7萬張 但台積電遭大賣

中信金（2891）股價上40元順便填息…配息2塊穩了？專家：漲勢不是沒來由的

金控股藏金礦！1月份EPS出爐 達人分析優缺點：富邦金、國泰金最有競爭力

中信金（2891）盤中股價上40元…她買38賣32賠6萬！肥羊：很可憐了就不落井下石

相關新聞

外資力挺優選股 抗跌領漲…聯發科、日月光等吸引法人敲進

美國通膨、關稅戰、DeepSeek等消息多空分歧。法人指出，台股供應鏈長期與美系廠商合作，仍將是美國布建AI的主要受惠者...

今年以來外資押寶九金控 最愛新光金

今年以來，外資持續敲進金控股，偏愛新光金、凱基金等九檔金控。統計顯示，外資最愛新光金，今年以來買超逾30萬張，外資持股比...

MWC概念股 題材熱炒

全球通訊年度盛事世界行動通訊大會MWC 2025將於3月登場，台灣廠商聯發科、宏達電、廣達、和碩、光寶、智邦、啟碁、中磊...

大數字／定期定額買台股、ETF 掀熱潮…累計扣款衝5,000億

近年存股風氣盛行，加上投資門檻降低，定期定額投資台灣股票與ETF成為普惠金融亮點之一。截至2024年12月，單月投資金額...

大數字／存股標的 八成選台股商品

存股族追求長期穩定收益，投資標的仍以ETF為主。臺灣證券交易所統計，2024年定期定額投資ETF、股票金額占比各為82%...

大數字／停利不停扣 創造微笑曲線

台股位處相對高檔，加上金融市場動盪，還適合存股嗎？證券商建議，每月紀律扣款，且「停利不停扣」，長期可創造一條「微笑曲線」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。