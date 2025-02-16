外資力挺優選股 抗跌領漲…聯發科、日月光等吸引法人敲進

美國通膨、關稅戰、DeepSeek等消息多空分歧。法人指出，台股供應鏈長期與美系廠商合作，仍將是美國布建AI的主要受惠者，14檔評等為「買進」或「優於大盤」的「外資評價優選股」，包括聯發科、日月光投控、亞德客-KY等，有望在不確定因素下，帶領相關族群走揚。

綜合摩根士丹利（大摩）、美銀證券指出，全球雲端服務供應商（CSP）資本支出持續成長，加上ODM/EMS良率提升、及輝達（NVIDIA）3月將推出Blackwell Ultra，有望推動2024下半年至2026年AI伺服器需求，長線成長可期。

Google預計今年資本支出達750億美元，年增43%。大摩分析師高燕禾認為，在Google擴大投資下，有助於提振市場信心，並與微軟、Meta的展望一致，預期雲端產業資本支出將維持穩定，相關概念股具備成長潛力。

統整今年以來外資法人出具的個股報告，篩選評等給予「買進」或「優於大盤」，加上今年來三大法人買超逾千張以上，包括：啟碁、聯詠、聯發科、新日興、瑞昱、日月光投控、智邦、東陽、華碩、亞德客-KY、致茂、世芯-KY、貿聯-KY、川湖。

在AI供應鏈下游方面，摩根大通（小摩）在「台灣ODM產業」報告，今年首季伺服器市場將展現穩健成長，傳統伺服器及ASIC需求強勁是主要驅動力。

由於1月受工作日減少及關稅影響，各家廠商提前下單，NB ODM出貨量月減25%。不過，展望首季，NB ODM預估出貨量僅季減約11%，優於市場預期的13%，顯示PC、半導體市場動能穩健，預估2、3月的NB出貨量將顯著回升。

此外，針對今年上半年新產品，特別是電競個人電腦（PC）的推出，預計將提升PC品牌的平均售價（ASP）與獲利能力，為產業帶來正向動能。華碩、台達電、鴻海、廣達、緯穎等均獲「優於大盤」評等。