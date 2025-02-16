大數字／存股標的 八成選台股商品

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

存股族追求長期穩定收益，投資標的仍以ETF為主。臺灣證券交易所統計，2024年定期定額投資ETF、股票金額占比各為82%、18%，交易戶數前六大ETF都超過10萬戶，股票則由台積電（2330）拿下金額及交易戶數雙冠王。

證交所資料顯示，至2024年12月，定期定額ETF交易戶數排行前五名為國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息、富邦台50、群益台灣精選高息，達12.2至30.7萬戶；個股以台積電、兆豐金、玉山金、鴻海、中信金位居前五大，約1.6至9.4萬戶。

元大證券指出，逾八成客戶選擇台股ETF為存股標的，元大台灣50、元大高股息最受青睞；個股多挑選台積電、鴻海，及配息相對穩定的元大金、兆豐金、中信金。

富邦證券分析，存股族最愛「配息型、市值型、主題型」三類ETF，近來兼具高配息及永續概念的國泰永續高股息晉身冠軍，更顯示投資人希望獲得穩定現金流外，亦促進社會環境正向改變。

元富證券觀察，雖然常青樹元大台灣50具一定市場地位，但國泰永續高股息、復華臺灣科技迅速崛起，反映市場對成長型產業強烈關注；高股息ETF與ESG標的不僅滿足投資人對穩定收益需求，亦與永續發展期待契合。

ETF 永續 高股息

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