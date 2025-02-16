大數字／停利不停扣 創造微笑曲線

台股位處相對高檔，加上金融市場動盪，還適合存股嗎？證券商建議，每月紀律扣款，且「停利不停扣」，長期可創造一條「微笑曲線」平均成本，沒時間盯盤的上班族或小資族，隨時都能進場存股。

得過金彝獎「傑出證券人才獎」的凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保說，凱基證券官網建置「我要ETF投資」專區，展示不同年齡及風險承受度，以ETF建構資產配置的優點，建議搭配「定時不定額」策略，例如若總資產跌幅每超過負10%，可增加一倍扣款金額，有機會更快讓報酬回正及提升長期表現。

富邦證券指出，定期定額採平均成本法概念，適合長期投資，不必在意指數高檔或回檔修正，可採停利不停扣方式，例如設定一個滿意的停利點，一達到就馬上執行，不停扣意則是無論股市漲跌或停利後，都要持續扣款。

元富證券表示，定期定額投資應專注投資標的長期價值，關注企業基本面與獲利，並堅守慎選優質標的、多元配置不單壓標的、或透過ETF分散風險，堅持長期持有並定期檢視產業趨勢與投資效益。