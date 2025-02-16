大數字／定期定額買台股、ETF 掀熱潮…累計扣款衝5,000億

近年存股風氣盛行，加上投資門檻降低，定期定額投資台灣股票與ETF成為普惠金融亮點之一。截至2024年12月，單月投資金額逾150億元，累計扣款達3,904.5億元，今年底突破5,000億元規模可期，持續扮演台股穩盤助力。

臺灣證券交易所推動證券商開辦台股定期定額業務邁入第八年，由2017年單一年度扣款金額12.0億元，至2024年已大幅攀升至1,625.4億元，主要伴隨加權指數由9,000多點上漲至20,000點以上，及高股息ETF投資熱潮。

觀察單月投資金額，雖然行情歷經多次劇烈波動，但2020年3月站上10億元後，2022年3月就達到50億元，2024年元月更衝高至100億元以上，目前最高點落在去年7月的157.9億元。

綜合富邦證券、元富證券等業者看法，單月投資金額何時可達200億元，需視國內外經濟發展及市場狀況而定，雖然今年波動成為常態，但台股企業獲利維持穩健成長，長期而言有機會穩步趨堅，可望帶動定期定額投資額逐步往上攀高。

證交所統計，2024年參與定期定額投資人數分布，主要集中於21至50歲青壯年族群，合計占比超過五成，反映年輕世代已具備投資理財觀念，提早準備長期投資規畫；金額分布以41至50歲占比27.3%最高，31至40歲23.6%、51至60歲20.3%分居第二、三名。

個別證券商承辦狀況來看，第一家開辦的富邦證券透露，由於推出多樣化商品及手續費優惠策略奏效，帶動開辦以來已有逾15萬客戶參與，每月投資金額超過20億元，較去年同期成長近五成，看好未來扣款戶數或金額有望持續成長。

元富證券說，旗下參與台股定期定額投資客戶2024年成交金額，較2019年增幅超過202%，每年參與專案人數穩步增長，顯示投資人對長期穩定投資策略重視度大幅上升。

展望後市，凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保認為，隨投資人接觸更多資訊，降低波動或單一個股風險及追求長期表現穩定的需求，將使定期定額存股更受青睞，預期即將開放的主動型ETF，擁有特定主題與資產靈活配置的特性，提供積極型資金更多元選擇。

元大證券指出，定期定額投資非常適合股市新手，元大證券今年推出新戶方案搶市，目前共有六組ETF投資組合、81檔ETF及110檔個股可供申購，並持續跟進市場趨勢更新架上標的，以提供投資人多元化選擇。

富邦證券表示，2025年上半年受川普上任初期影響，股市可能出現波動，但長期而言，定期定額仍是隨時都可入場的投資方式，尤其近年新推出的多樣化ETF商品，且定期定額投資概念在上班族、學生族及小資族間非常受歡迎，預期扣款金額可望逐步成長。

元富證券預期，台灣科技類股、AI產業及護國群山等前景看好下，相關標的及ETF將持續受到投資人青睞。