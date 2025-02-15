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IET-KY公告2024年每股虧3.58元 樂觀看今年

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

砷化鎵英特磊IET-KY（4971）15日公告2024年12月歸屬母公司淨損為5,000萬元，較2023年同期虧損擴大，每股稅後淨損1.35元，累計2024年每股稅後淨損3.58元。

IET-KY有價證券近期多次達注意交易資訊標準，應主管機關要求公告相關訊息。IET-KY股價自農曆年後起漲，從2月3日的88.6元，2月14日股價來到166.5元，漲幅達88%。

IET-KY公告2024年12月營收8,700萬元，年增89%，稅後淨損5,000萬元，每股稅後淨損1.35元，較2023年同期每股稅後淨損虧損0.9元，虧損擴大。

IET-KY累計2024年第4季營收2.25億元，年增三成，稅後淨損2,800萬元，每股稅後淨損0.73元，也較2023年同期每股稅後淨損0.45元，虧損擴大。

累計2024年，IET-KY營收為7.17億元，年增46.6%，稅後淨損1.32億元，每股稅後淨損3.58元，較2023年每股稅後純益0.23元，有轉盈為虧表現。

IET-KY日前公布2025年1月營收0.98億元，月增12.3%，年增46.6%，創歷史新高。

法人表示，AI應用遍地開花，全球資料中心建置量增加，光收發模組是資料中心互連的關鍵元件，需求正快速起飛，今年光收發模組出貨量將達3,190萬個，年增56.5%，IET-KY、聯亞（3081）等相關供應鏈受惠大。

日前IET-KY指出，應用於高速傳輸晶片需求暢旺，磷化銦PIN、HBT等磊晶片訂單回籠，砷化鎵PHEMT高階晶片需求穩定，國防銻化鎵紅外訂單持續成長，樂觀看待2025年營運表現。

磊晶片

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