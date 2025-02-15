美股企業獲利穩健 美股長線可期

富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普甫上任就在關稅上動作頻頻，包含對加墨中、鋼鋁、汽車課徵關稅及課徵「對等關稅」，但目前看來本屆川普政府主要是以關稅為談判手段，若對手國願與川普政府在特定議題進行談判、達成協議並執行，最終將有望免於關稅；值得留意儘管市場擔憂未來川普可能課徵對等關稅、10-20%普遍關稅，因這些關稅波及範圍較廣，但川普在上周五(7日)談話暗示「將對等關稅視為10-20%普遍關稅的替代方案」，若最終確實如此，則有助避免關稅戰大幅升級，美國平均關稅稅率大幅上升的可能性也有望降低，最終幫助改善市場不確定性且提振股市。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅仍存在不確定性下，美國通膨前景撲朔迷離，可能使聯準會保持「停看聽」，放慢降息腳步，但當前美國經濟仍持穩，有助支撐美股企業獲利，根據Factse2月7日數據，2025年史坦普500指數企業獲利預計將成長13%，其中，科技股將成長21.8%，儘管近期DeepSeek的低成本AI模型對科技股帶來巨震，但創新的AI開發流程將嘉惠積極布局AI的公司，特別是AI應用領域，長遠來看也有助加速AI普及，再加上監管鬆綁、併購等題材加持，科技股後市仍可期。根據Refinitiv 1月31日數據，2025年小型股為主的羅素2000指數企業獲利預計將成長44.4%，表現更甚大型股，加上小型股具有川普政府美國優先、製造業回流等長期趨勢加持，是具有投資潛力的另一選擇。

富蘭克林坦伯頓股票團隊投資長強納森‧柯堤斯表示，Nvidia股價在DeepSeek R1模型發布後下跌，因AI基礎設施支出受到質疑，讓Nvidia面臨更大的不確定性，但隨運算需求（特別是推論）持續成長，Nvidia仍有望從長期趨勢中受益。以提高生產力、提高效率、降低成本來看待AI對經濟的好處，觀點未因DeepSeek而發生重大改變，相信在效率提高和創新的支持下，AI的經濟影響可能會為全球各產業帶來巨大變革，而AI模型成本大幅降低將推動更多開發活動，並最終增加終端用戶對推論運算的需求，機會也將轉向由這些AI模型產生的實際應用，進而有利於軟體領域。