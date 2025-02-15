台股大盤震盪 傳產金融逢低布局

川普近日宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁製品，課徵25%關稅，並且強調可能宣布「對等關稅」計畫，意味著一旦美國商品遭到任何國家課徵關稅，該國商品也將遭美國課稅。永豐投信基金經理人林永祥表示，關稅恐慌讓全球經濟前景籠罩許多不確定性，引發通膨升溫的擔憂，科技股近期受美國關稅及AI混沌不明承壓，資金轉入2024年稅前盈餘首度破兆表現亮眼的金融業避險，塑化股、油氣股則因美中關稅貿易戰而受惠；另外全球貨櫃輪今年長約價談判啟動，傳出漲幅可能逾六成，海運股成為盤面亮點。

永豐投信基金經理人林永祥指出，預估2025年台股上市公司獲利將有機會維持雙位數成長，投資人可以趁著台股逢低站在偏多方向，擇優布局。永豐優息存股ETF（00907）追蹤特選臺灣優選入息存股指數，只挑選近三年每股盈餘為正並且連續三年發放現金股利的賺錢企業。前十大成分股中超過一半是金融業，還有航空、海運等不同產業的獲利優等生，00907是台股目前唯一金融與傳產ETF，適合投資人買進及長期持有。

永豐優息存股ETF將在月24日進行除息，2月21日為最後買進日，並在3月20日發放配息。