台股「價跌量增」現島型反轉 三大法人合計賣超304億

美國總統川普再次點名台灣搶走美國晶片生意，加上「對等關稅」議題發酵、三大法人轉賣等，衝擊多頭信心，昨（14）日台股指數開低收低，終場大跌246點，收在23,152點，成交量擴增至4,150億元，為蛇年開盤來第三高，呈現「價跌量增」的島型反轉格局。

川普再次指稱台灣搶走美國的晶片生意，如果晶片不回到美國生產，「美國會很不開心」。川普力挺美國企業，美股四大指數齊揚，台積電ADR跌幅2.2%，衝擊台積電（2330）股價回測季線，收在昨天最低點1,060元。由於川普稍早也宣布，計畫徵收晶片關稅，並可能在18日左右實施，成為台股下周重要變數之一。

昨日三大法人進出，共計賣超台股304.1億元。其中外資賣超245.9億元、投信賣超31.9億元、自營商賣超26.2億元。至於八大公股行庫，昨日則逢低護持指數，買超台積電35.1億元，同時加碼敲進緯穎、鴻海、元大台灣50，總計買超31.5億元。

新光投信董事長劉坤錫表示，不管晶片關稅課徵多少，短線一定會衝擊股價，不過這是短暫的，因為後續台積電將轉嫁給客戶，接下來要看各家的轉嫁能力。由於台積電具競爭優勢，轉嫁能力很強，再者，不管台積電在哪裡生產，技術都還是在台積電手上，就算在美國生產2奈米製程，進入埃米製程時代，A16也將在台灣先量產。

在川普的關稅政策部分，綜合永豐投顧總經理李學詩、投信台股研究團隊看法，「對等關稅」政策將針對國家及產品課徵，台灣難以置身事外，後續仍要觀察川普的關稅政策動向。初步觀察關稅仍是談判手段，台股因基本面仍處正向，AI需求增溫，有利指數下檔支撐。

昨天以台積電為首的前四大電子權值股表現弱勢，電子股占大盤成交比重降至66%左右。盤中賴清德總統舉行今年首次國安高層會議，會後宣布優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上目標，帶動軍工股上揚。另外傳出蘋果有意跨入機器人領域，也帶動機器人概念股再度成為盤面亮點。