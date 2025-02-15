川普言論衝擊台股 公股行庫挺護國神山

美國總統川普再次點名台灣搶走美國晶片生意，加上「對等關稅」議題發酵，衝擊多頭信心，台股臉黑，三大法人也同步站在賣方，不過，八大公股行庫逢低買超台積電，成為護國神山最強後盾。

川普力挺美國企業，美股四大指數開心齊揚，然而，川普再次指稱台灣搶走美國的晶片生意，如果晶片不回到美國生產，「美國會很不開心」，這使得台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）跌幅百分之二點二，衝擊台積電股價回測季線，收在昨天最低點一○六○元，台股大盤昨以下跌二四六點作收，收在二三一五二點，成交量四千一百五十億元，為蛇年開盤以來第三高。

昨天以台積電為首的前四大電子權值股表現弱勢，電子股占大盤成交比重降至百分之六十六左右。盤中賴清德總統舉行今年首次國安高層會議，會後宣布優先編列特別預算，讓國防預算達到ＧＤＰ百分之三以上目標，帶動軍工股上揚。

另外傳出蘋果有意跨入機器人領域，也帶動機器人概念股再度成為盤面亮點。

新光投信董事長劉坤錫表示，不管晶片關稅課徵多少，短線一定會衝擊股價，但後續因為台積電會將相關成本轉嫁給客戶，接下來要看各家的轉嫁能力，由於台積電具競爭優勢，轉嫁能力很強。

護國神山台積電受到地緣政治紛擾影響，股價領頭下殺一舉摜破季線支撐，連帶高含「積」量的ＥＴＦ都跟著表現憔悴，如富邦科技、元大台灣50，及富邦台50跌幅都超過百分之一，不過，買盤也乘勢進場瞄準高含「積」量ＥＴＦ撿便宜。

根據CMoney統計，昨日六十五檔台股ＥＴＦ累計成交金額達一八八點一一億元，也是二月四日以來的新高。

國泰投信表示，二○二四台股高點，可能是二○二五台股的低點，看好台股今年正向多頭趨勢，可藉由台股ＥＴＦ參與這波行情，可買高股息、市值型標的，大部分投資人都沒空研究，透過成分股透明的ＥＴＦ買賣很方便，民眾可設定每月定時定額，放長線等大魚，就是最好的投資方式。