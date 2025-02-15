推動國機國艦國造 軍工概念股營運添柴火

因應美國總統川普的關稅戰，總統賴清德昨（14）日召開國安高層會議，會後釋出將編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上的目標；在「國機國造」和「國艦國造」政策下，國內軍工概念股接單及營運表現將出現想像空間。

法人點名，台灣軍工產業中，軍工航太部分的受惠股包括有漢翔（2634）、駐龍、長榮航太、雷虎、中光電。海軍艦艇部分受惠的包括有台船、龍德。

川普近來不斷點名台灣，數度強調台灣偷走美國的晶片，更認為台灣的國防支出不夠，應該提高到國內生產毛額的10%。

對此，賴清德在昨日的國安高層會議後明確提出優先推動的工作項目，他說，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上的目標。

總統的談話激勵軍工概念股午盤後急拉，像雷虎收在68.6元，漲幅9.41%，亞航收38.3元，漲幅6.39%，其他如龍德造船、星通等也都有超過3%漲幅。

而為提高台灣無人機產業的國際能見度，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）主席暨漢翔董事長胡開宏，昨日也宣布，近期將率領產發署、工研院、聯盟廠商與組織協會共25家、83位代表，大陣仗遠赴德國杜塞道夫展覽中心參與2025XPONENTIAL Europe無人機展。

無人機大廠雷虎昨日也表示將於本月18日在德國舉行的「2025 Xponential Europe歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」上，發表全新美國製造（Made in USA），且符合NDAA規範的高性能FPV（自殺無人機）飛控、變速器等關鍵零組件。

以無人機發展來看，主要由中科院進行研發，並且用於軍事偵查和情報收集。受惠業者主要是雷虎、長榮航太、駐龍與中光電，無人機的採購上主要客戶就是中科院。

長榮航太獲得了微型無人機入選供應商雷虎的訂單，而駐龍則獲得中科院太及中光電的訂單。中光電則是由旗下子公司「中光電智能機器人」負責相關業務。

至於海軍艦艇受惠的造船廠中，以龍德來看，目前以五艘沱江軍艦為主的在手訂單達72億元，預計將於2026年底全數完成，將推升今明兩年營運表現。