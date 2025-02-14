就市論勢／光通訊、BBU族群 吸睛

經濟日報／ 周敬烈（安聯台灣科技基金經理人）

盤勢分析

台股昨（14）日開低走低，終場跌246點收23,152點，摜破10日線並回測月線支撐，成交量4,114億元，周線收黑。

由於川普關稅措施待觀察，台股短期震盪整理，類股輪動，可留意低基期股，但以中長期來說，AI需求備受看好，選擇AI概念股時可觀察第1季營收成長。

DeepSeek降低推理成本，使企業更容易開發和使用AI技術，推動AI涉入更多實際應用，有利AI軟體、服務及邊緣AI加速普及，包括PC、筆電、手機等，台股供應鏈可望受惠。

川普關稅政策雖具不確定性，但有轉圜餘地，投資人應避免過度反應，若股市因這類消息大跌，或許可視為累積長線部位的機會。

投資建議

稍早重要法說釋出全年營收有望成長，顯示AI需求增溫，基本面正向，有利台股下檔支撐。展望2025年投資主軸仍將圍繞AI，包括光通訊及BBU等供需吃緊的次產業，可望延續台股多頭格局。

延伸閱讀

「小粉絲」川普談判前已失籌碼 1細節曝普亭才是真正贏家

【重磅快評】「民主供應鏈」擋不了「美積電」風暴

川普政府開鍘試用期員工 退伍軍人事務部證實裁逾千人

放羊孩子被看破？美元創2個月新低 川普關稅讓市場閃現1現象

相關新聞

川普言論衝擊台股 公股行庫挺護國神山

美國總統川普再次點名台灣搶走美國晶片生意，加上「對等關稅」議題發酵，衝擊多頭信心，台股臉黑，三大法人也同步站在賣方，不過...

台股「價跌量增」現島型反轉 三大法人合計賣超304億

美國總統川普再次點名台灣搶走美國晶片生意，加上「對等關稅」議題發酵、三大法人轉賣等，衝擊多頭信心，昨（14）日台股指數開...

推動國機國艦國造 軍工概念股營運添柴火

因應美國總統川普的關稅戰，總統賴清德昨（14）日召開國安高層會議，會後釋出將編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上...

一周熱門零股／買盤觀望 台積仍搶手

台股本周最大焦點在於美國總統川普關稅等政策不確定性衝擊，加上美國1月CPI等數據遠高於市場預期，指數雖穩守在23,000...

ETN趨勢導航／元大綠能N飆漲2.7%

美國通膨死灰復燃及川普關稅大刀等陰霾揮之不去，台股本周在高檔調節賣壓湧現下，回測月線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券...

就市論勢／光通訊、BBU族群 吸睛

台股昨（14）日開低走低，終場跌246點收23,152點，摜破10日線並回測月線支撐，成交量4,114億元，周線收黑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。