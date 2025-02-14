就市論勢／光通訊、BBU族群 吸睛
盤勢分析
台股昨（14）日開低走低，終場跌246點收23,152點，摜破10日線並回測月線支撐，成交量4,114億元，周線收黑。
由於川普關稅措施待觀察，台股短期震盪整理，類股輪動，可留意低基期股，但以中長期來說，AI需求備受看好，選擇AI概念股時可觀察第1季營收成長。
DeepSeek降低推理成本，使企業更容易開發和使用AI技術，推動AI涉入更多實際應用，有利AI軟體、服務及邊緣AI加速普及，包括PC、筆電、手機等，台股供應鏈可望受惠。
川普關稅政策雖具不確定性，但有轉圜餘地，投資人應避免過度反應，若股市因這類消息大跌，或許可視為累積長線部位的機會。
投資建議
稍早重要法說釋出全年營收有望成長，顯示AI需求增溫，基本面正向，有利台股下檔支撐。展望2025年投資主軸仍將圍繞AI，包括光通訊及BBU等供需吃緊的次產業，可望延續台股多頭格局。
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