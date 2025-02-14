一周熱門零股／買盤觀望 台積仍搶手

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
近一周零股交易
近一周零股交易

台股本周最大焦點在於美國總統川普關稅等政策不確定性衝擊，加上美國1月CPI等數據遠高於市場預期，指數雖穩守在23,000點之上，但零股投資人買盤退場觀望跡象明顯，其中台積電（2330）為十大熱門標的榜首。

市場專家指出，美國1月CPI數據高於市場預期，呼應1月聯準會利率會議（FOMC）後，聯準會官員對政策利率應維持一段時間的立場。影響所及，市場對2025年降息預期減少至1碼，且從9月調整至12月的會議，牽動經濟、股市中長期走向，也左右零股投資人進場布局意願。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，台積電、元大台灣50、富邦台50、國泰永續高股息、鴻海、元大高股息、群益台灣精選高息、大成鋼、復華台灣科技優息、中鋼，十檔標的交易量從1,108萬至195萬股，較上周明顯降溫。

由於美國新政府關稅等政策不確定性及1月CPI漲幅，令投資人對聯準會年內降息幅度預期縮減至1碼，交易趨於謹慎，包括國泰永續高股息、群益台灣精選高息等ETF持續成為市場熱門焦點；最熱門標的由台積電奪下，主要就是川普多次對外表示將對晶片加徵關稅，導致股價下跌，帶動零股投資人逢低進場。

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