ETN趨勢導航／元大綠能N飆漲2.7%
美國通膨死灰復燃及川普關稅大刀等陰霾揮之不去，台股本周在高檔調節賣壓湧現下，回測月線關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，元大綠能N（020032）單周上漲2.75%，登上冠軍寶座。
市場消化美聯準會（Fed）主席鮑爾對利率政策的謹慎言論、美國關稅政策、俄烏停火談判露出曙光等多空因素，美股本周表現持穩，但台股因台積電壓盤，自高檔拉回，統計集中市場單周跌325點或1.38%，連二黑，櫃買市場周線跌0.73點或0.28%，紅翻黑。
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