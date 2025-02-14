川普言論反覆、台股下挫 法人曝今年指數空間震盪機率較高

川普對於晶片政策的反覆，導致台股14日下跌246.8點，跌幅1.05%，指數收在23,152.61點，全周周線收黑，單周指數下挫325.66點，周線跌幅1.39%，三大法人全數站在賣方，法人認為，今年台股指數空間本就以震盪機率較高。

統計三大法人本周全數站在賣方，是繼2024年10月21日當周來首見，外資連二周賣超304.71億元，投信轉買為賣，小幅調節25.73億元，自營商同樣減持26.72億元，三大法人合計賣超357.15億元。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，台股持續受到國際市場不確定因素干擾，特別是川普的對等關稅談判、欲對台灣晶片課稅，及針對台灣晶圓龍頭大廠的「台英配」傳言甚囂塵上等，造成台股出現由晶圓龍頭大廠領跌的局面。

杜欣霈表示，不過從基本面來看，1月上市營收仍創下同期新高，顯見整體終端市場需求穩健，有利支持股市多方表現，預期待川普政策趨穩後，投資情緒將回溫，而AI依舊為盤面焦點。

杜欣霈進一步說明，回顧過去4G轉5G、疫情紅利等幾波大型的趨勢紅利帶動台股多頭，大盤在期間的累積漲幅平均在6成至120%，這波AI浪潮已帶動加權指數上漲9成，台股企業獲利年增幅也從2024年的高峰36%逐年遞減，可預見今年台股指數空間本就以震盪機率較高。

雖然大盤向上空間不若過去大，但杜欣霈表示，從歷史資料分析，當全球半導體需求動能呈現成長趨勢時，相關企業獲利的外溢效應，要反映在中、小型電子企業的獲利數據上，往往需要遞延1年左右的發酵時間，在全球半導體產業出貨量持續擴張的產業背景、台廠完整產業鏈的競爭優勢，及中小型企業能快速順應產業變化的特色助攻之下，預料中小型企業將在今年的AI供應鏈中嶄露頭角，並持續強化價格主導性。

杜欣霈認為，近期的台股布局，可持續關注AI巨頭對於開源模型的態度、川普關稅後續細節及邊緣裝置導入AI的進度，若遇到台股補跌應尋找買點及換股機會，而非恐慌砍殺，預期2025年震盪較劇烈之下，台股投資以選股不選市為主要策略，漲多減碼、拉回加碼，並聚焦edge AI及其他新趨勢產業。