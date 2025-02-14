台股本週鋼鐵指數漲12.92%居冠 半導體指數敬陪末座
美國總統川普再度放話台灣搶走美國的晶片生意，台積電股價承壓，本週台股下跌325.66點或1.39%，週五集中市場指數收在23152.61點，根據證交所統計，上市公司總市值降至74兆3661億元。
產業別指數方面，受惠俄烏停火露曙光，被視為戰後重建概念股的鋼鐵類指數本週大漲12.92%，漲幅居各產業之冠；半導體類指數本週下跌4.37%，表現敬陪末座。
未含金融類指數下跌341.47點，跌幅約1.66%，未含電子類指數上漲508.54點，漲幅約2.65%；未含金融電子類指數上漲515.68點，漲幅約3.61%。
本週全體上市股票成交金額1兆7314億元，股票成交量週轉率2.1%。成交金額前3名產業為半導體類5390.23億元，占全體上市股票交易金額比重31.13%，其次是電子零組件類1918.40億元，占比11.08%，電腦及週邊設備類1913.73億元，占比11.05%
累計今年初開盤迄今共25個交易日，集中市場總成交金額9兆1772億元，市場日平均成交金額3670.9億元，股票成交量週轉率9.3%，股票日平均成交量週轉率0.37%。
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