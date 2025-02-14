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外資賣超245億元、竟逆勢買超這檔逾7萬張 但台積電遭大賣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖/AI生成
台股示意圖。圖/AI生成

台股14日收23,152.61點，下跌246.8點，三大法人同步賣超，尤其是外資賣超245.92億元最多，統計外資買賣超個股發現，外資逆勢買超中鋼（2002）77,162張，居買超個股冠軍，但跌破季線的台積電（2330）則是外資賣超第一名，遭外資賣超20,971張。

台股14日以23,198.39點開低，台積電重挫一開盤就跌破季線，終場收在1,060元，下跌30元，跌幅2.75%，影響大盤指數約237點，鴻海（2317）、聯發科（2454）也是下跌；鋼鐵族群續強，中鋼大漲6.16%，收在23.25元，爆出超過25萬張大量，為3年多來最大量，中鴻（2014）也大漲，電器電纜股華新（1605）以漲停板28.75元收盤。

三大法人賣超304.15億元，包括外資賣超245.92億元，投信賣超31.93億元，自營商賣超（合計）26.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.56億元，自營商（避險）賣超21.73億元。

統計外資賣超前十大個股依序是台積電、泰金寶-DR（9105）、華邦電（2344）、友達（2409）、元大台灣50（0050）、台新金（2887）、永豐金（2890）、國泰永續高股息（00878）、長榮航（2618）、群創（3481）等；台積電重挫，外資賣超20,971張，居外資賣超冠軍。

統計外資買超前十大個股依序是中鋼、復華富時不動產（00712）、新光金（2888）、中信中國50正2（00753L）、凱基金（2883）、昇陽半導體（8028）、裕民（2606）、力積電（6770）、群益優選非投等債（00953B）、萬海（2615）等；外資買超中鋼77,162張最多，買超新光金15,868張。

台積電 外資

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