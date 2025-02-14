台股下跌246點 三大法人賣超304億元
台股14日在台積電（2330）下挫的影響下，收在23,152.61點，下跌246.8點，跌幅1.05%，成交量3,983.39億元，三大法人賣超304.15億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超245.92億元，投信賣超31.93億元，自營商賣超（合計）26.29億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.56億元，自營商（避險）賣超21.73億元。
美國總統川普13日再度指控台灣搶走美國的晶片生意，並希望業者赴美投資，台積電重挫2.75%，收1,060元，跌破季線大關。鋼鐵族群續強，中鋼（2002）大漲逾6%，並爆出超過25萬張大量，為3年多來最大量，電器電纜股華新（1605）攻上漲停板，收28.75元，中鴻（2014）漲幅逾7%。記憶體跌深反彈，華邦電（2344）大漲逾7%，南亞科（2408）漲逾5%。軍工股在總統賴清德談話將提高國防預算後，買單湧入，邑錡（7402）漲停，雷虎（8033）漲逾9%。
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