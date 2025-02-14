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賴清德要提高國防預算 軍工股盤中急拉、這檔飆漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

總統賴清德召開國安高層會議，指將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上，並要擴大國家安全網建置，軍工股聞訊買單湧入，盤中股價急拉，邑錡（7402）亮燈漲停，雷虎（8033）大漲逾9%，亞航（2630）漲幅逾6%。

美國總統川普宣布「對等關稅」計畫，為了因應內外挑戰，賴清德今早召開國安高層會議。會後他親上火線在總統府舉行敞廳談話，強調新的一年政府將優先推動三大工作，首先優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3 以上，二將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，三是和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。

賴清德並表示，馬政府時期2009到2016年，台灣的國防預算平均是負1.05%，是負成長，但在前總統蔡英文任內2017到2024年國防預算規模成長80.47% ，年平均成長率7.85%，高於GDP成長率4.75%。

賴清德指出，台灣必須展現自我保護的決心，大家必須了解，台灣的國防預算有很大的變化，政府強化國防能力的決心相當堅定，後續為了展現台灣保護國家的決心，「我們會尋求特別預算，來提高國防經費」。

消息一出軍工股齊揚，邑錡亮燈漲停，雷虎大漲逾9%，亞航漲幅逾6%，漢翔、寶一都有超過2%的漲幅。

縮時攝影機大廠邑錡表示，旗下代理美國數位夜視鏡已獲多個政府相關部門青睞，並進行產品教育訓練與規格討論，持續積極參與採購專案，有機會受益於明年國防預算專案。原有的美國教育智慧裝置、軍工瞄準鏡與微光航海影像裝置持續穩定出貨，內部也加速無人機載具與雙光相機研發，積極布建軍工產業。

雷虎自研自製一次性自殺性無人載具，獲得歐美盟邦軍事機構採購訂單，有多家廠商除了有意採購相關零組件，整機也開始測試下單，預計今年第2季開始出貨，這是國內無人機廠商切入國際軍事用載具市場並獲訂單首例。

美國 賴清德

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