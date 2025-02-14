台股下跌246點收23,152點 台積電下跌30元收1,060元
台股14日拉回，早盤以23,198.39點開出，終場收23,152.61點，下跌246.8點，跌幅1.05%，成交量3,983.4億元。櫃買則收254.81點，下跌0.27點。台積電（2330）終場收1,060元，下跌30元。
盤面上以類股來看，半導體、資訊服務、數位雲端、居家生活等表現較為弱勢。另外則以電器電纜、鋼鐵、油電燃氣、橡膠、塑膠、生技、其他、造紙等較為撐盤。
觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、聯鈞（3450）、緯穎（6669）、裕民（2606）、亞光（3019）、華星光（4979）、鴻海（2317）、力旺（3529）、國巨（2327）、長榮（2603）、零壹（3029）、大成鋼（2027）、神達（3706）、僑威（3078）等。
而量大撐盤的則有，昇陽半導體（8028）、波若威（3163）、中鋼（2002）、日月光投控（3711）、旺矽（6223）、華邦電（2344）、皇昌（2543）、上銀（2049）、原相（3227）、和大（1536）、華新（1605）、智原（3035）、奇鋐（3017）等。
統一投顧表示，美國本周公布CPI及PPI兩項數據，皆高於市場預期，FED降息路徑可能將放緩腳步。川普主導俄烏停火談判，若能達成協議，災後重建商機族群可望受惠。台股技術面偏多震盪，惟川普凌晨祭出對等關稅，以及2/18是否真的會實施晶片關稅等議題仍干擾盤面。
另外，現階段操作建議低檔承接、分批布局、汰弱留強，同時控制持股比率因應未來關稅議題的變數，選股方向以美國概念股、內需消費及消費IC、AI PC與顯卡，及高殖利率的營建等族群為主。
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