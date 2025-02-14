台股下跌246點收23,152點 台積電下跌30元收1,060元

我要誠實說我沒深入研究台塑，也沒很有興趣研究。但如果只是很快地瀏覽台塑過去幾年的經營績效，以我的投資原則來看這些數據，我實在難以理解為什麼這麼多散戶會前仆後繼地跳進去接盤。

2025-02-14 11:20