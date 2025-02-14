美債若違約…美元走弱、債券會崩盤？小童：課本這樣說沒錯但實務上卻相反

嗨，大家好！我是小童。如果美國國債發生違約的話，它的後果會是如何呢？今天我們就來回答一下這位網友的問題。

首先，認識一下到底什麼是美國國債的違約？

美國國債違約大致上就是指，它未能按時支付所謂的利息或是本金，無法履行對債權人的還款義務。就把稱為是「美國國債的違約」。

違約又可以分成以下兩種：

1.技術性的違約：指付款延遲，但最終仍然可以償還 2.實質性的違約：指完全無法支付利息或本金，也就是所謂的倒債

兩種嚴重性是不一樣的。實質性的違約是指完全付不出來，等於要跑路的意思；而技術性的違約是它還是會給你，只是比較慢而已。

違約的後果

如果美國國債真的不幸發生所謂的違約，會發生什麼事情呢？

信用評級下調

那信用評級往下調整的話，會發生什麼事情呢？最直觀來看的話，就是利率會往上飆升。

為什麼呢？今天一個投資工具，它的風險變高的話，要求的報酬或是回報率一定也是會比較高；同理，信用評級被下調，風險提高，那是不是利率也會往上調整？所以這就是兩者之間的關係。

金融市場的動盪

股市暴跌：如果美國真的發生什麼不幸的事情，那大家就會去拋售手上的股票，可能會導致股市下跌 債券市場混亂：信用評級的下降與利率的上升，利率上升就可能會導致債券的價格往下修正...彼此是呈現一個翹翹板的關係 美元貶值：若美國不強盛，美元也不會有價值，大家就會把手上的美元拋售，需求下降，進而讓美元出現所謂的貶值

國內經濟的衰退

政府關閉、利率上升、借貸成本上升，經濟增長停滯：甚至可能會導致政府無法發放一些社會保證金或醫療補助金，進而讓社會出現更多的動盪。

全球經濟危機

當今天一個國家或公司持有的美債或公債非常多，但美國國債倒債或違約，這會導致其價值越來越少，甚至趨近於零，不也表示手上的資金也不斷在縮水。

恐會導致一些公司或國家的財報或經濟出現比較明顯的衰退，甚至造成貿易與投資的減少。尤其美國經濟的疲軟一定會連累到全球的需求，特別是那些依賴美國市場的國家，這些都可能會造成全球的經濟危機。

美元地位的受損

當美國不再強勢、美元不再吸引人的話，大家對美元的需求就會下降，美元地位也不再那麼鞏固，影響其地緣政治影響力。

以上這五個都是根據課本或教科書所能找到的一些定義。

美國歷史上的違約事件

那到底美國歷史上有沒有發生過違約的事件呢？這就帶到上述分享的，違約有分成以下兩種：

技術性 實質性

如果是實質性，也就是完全付不出來的話，歷史上應該是沒有發生過。但如果以技術性來講的話，其實發生過蠻多次的，尤其在1979年、2013年和2023年都有發生過所謂的技術性違約。

特別提一下2011年的債務上限危機，當時因為國會黨派的對立，延遲提高債務的上限，標普就下調了美國信用評級，從AAA降至AA+。因為這信用評級的下調與債務上限的危機，導致股市出現恐慌性的拋售，累積下跌超過2000點。

當恐慌發生時，避險的需求會增加，黃金的價格也在當時突破了1900美元的歷史新高。

這邊有兩個比較不一樣的點：美元與債券。

美元變得比較強勢 債券逆勢上漲

可能會問，前面不是說美元會變弱勢，債券會下跌嗎？怎麼反而都是相反？

有時候課本是課本，理論是理論，但是我們在實務操作上，還是要以實務為主，尤其是要以價格走勢為當下最重要判斷。

前面說今天違約發生的時候，理論上信用評級被下調，利率會往上走嗎？但為什麼今天債券反而卻還逆勢上漲呢？自己的看法：雖然信用評級機構降低了美國的信用評級，但它依然還是世界上數一數二低風險的投資工具，不是嗎？ 所以當今天風險一出來的話，債券或是美國國債，還是會有一定的避險成分在的。避險需求增加的話，債券需求也會往上增長，債券需求往上增長，債券價格可能就會逆勢上揚。 大家去買美國國債的話，那美元的需求也會增加，進而就會帶動美元的強勢。

這些都可以發現實務跟理論是不一樣的。可能有些人會一職爭論理論上怎樣怎樣怎樣...但其實在操作上，應該要以實務為主，理論的話就當作參考。

好比前段時間的債券一樣，可能每個人都說價格息債券會漲，但為什麼我們反而更應該要納入價格的價量分析來做判斷呢？就是因為這個原因，因為理論必定是死的，而價格才是活的。

所以我們除了參考理論之外，也必須要納入當下的因素跟價格來做整體的判斷。這樣你在實務操作上才會比較客觀，然後比較有機會在市場上賺到錢。

最後我們幫大家做一個總結：

如果今天美國國債真的不幸發生所謂的違約，那其實下場是非常非常的慘。但是以歷史來看，根本沒有發生所謂的實質性違約，只有發生所謂的技術上的違約，就是延後付款，所以並不會造成什麼太嚴重的事情。

這邊我要跟大家分享幾個非常重要的重點：

1.信用評級的調整

如果今天信用評級的機構把它的評級往下調整，並不一定會代表利率會往上升，因為還要看當時的環境跟這個商品的地位。

就像美國國債，雖然被降評，但依然是數一數二的避險工具。

2.股市的影響

股市會造成恐慌，進而引發金融市場短期的崩盤。例如道瓊下跌了超過2000點。

3.避險資產的表現

黃金等避險資產會發酵，有機會一漲抗跌。

4.價格的重要性

我們應該要觀察價格為主，重點在於價格怎麼活的表態，而非價格書死的內容

基本面、消息面這種東西是多空都可以解讀的

就好比當今天一間公司像宏達電，過去營收不是都很爛嗎？為什麼最近漲成這樣？就是因為它搭上了題材搭上了趨勢。如果用基本面分析，真的抓不到像宏達電這種標股。但如果用價量分析呢？那是不是可以輕鬆的從40幾元布局到現在的5、60元？

因此，重點在於價格怎麼活表態，而非價格書死內容怎麼表達。

自己認為每個國債發生實質性違約的機率是非常低的，但如果不幸發生呢？你可以透過我們剛剛前面分享的內容或總結找到相對應的投資工具，例如黃金，或許能在這樣的恐慌環境裡賺到不少的獲利。

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