台股反彈力道能否持續？新春行情 「這主題」帶勁

國際股市利空消息頻傳，包括DeepSeek問世、美國正式與多國開打新一輪貿易戰等，一度引發AI科技股重挫、全球股市震盪加劇，市場擔憂衝突再起，投資氛圍謹慎，而川普關稅戰所帶來的風險，造成美股主要指數的震盪，雖然加權指數已填補2月3日的跳空下跌缺口，然而整體台股尚未脫離區間整理型態，展望後市，台股反彈力道能否持續？如何布局勝率潛力較佳？

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君分析表示，根據統計，自2018年2月8日美中貿易戰正式開打以來，若在農曆新春開盤後買進台股並持有半年，平均表現佳且正報酬勝率達85%。以加權指數為例，台股農曆新春開盤當月底進場並持有六個月，平均總報酬為8.25%，其中除2022年2月受到俄烏戰爭與聯準會強升息影響而下跌，其餘年度期間均為上漲的正報酬。若以電子類股指數來看，倘若進場，之後六個月平均漲幅則達9.88%同為正報酬，表現比大盤更具上漲動能。

若進一步聚焦創新科技相關族群，例如：臺灣創新科技50指數在台股農曆新春開盤當月底進場並持有六個月，平均報酬表現更來到11.04%，後續成長動能更勝過大盤與一般電子股，且同為正報酬。林怡君提醒投資人，投資首重風險，因此首先必須衡量自身可承受的風險程度，因為過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表基金績效表現。

林怡君指出，台股長期趨勢仍處向上優勢，即便是2018年貿易戰開打至今，全球股市乃至於台股仍不斷創新高，回頭來看消息面利空往往是絕佳買點。以當前來看，台股新春開局恰逢震盪走勢，反而是台灣科技股中長期投資人撿便宜的好時機，因為川普近期的貿易關稅計畫其實早在競選期間就被市場預期、並非新聞，且值得留意的是，與過往1.0時期「反覆放話、迅速執行」最大不同在於，這次川普關稅2.0則是「迅速宣布、緩慢執行」，例如，近期對墨西哥與加拿大迅速宣布關稅、但又隨即進入協商並暫停執行，儘管川普又放話出招，後續對於市場實質衝擊有機會小於預期。

當前既開放又低成本的DeepSeek撼動全球，DeepSeek最新的AI模型和聊天機器人效能與美國最頂尖AI產品相當，擾亂原有市場對AI基礎建設投資的展望，儘管目前各方論戰不斷，但可確定的是AI技術的普及更有助於擴大整體應用層面，並且帶動相關商機，台廠相關供應鏈中，具備關鍵零組件生產能力、且有完整解決方案的公司，將可望受惠。

展望未來，野村投信投資策略部副總張繼文分析表示分析表示，中美雙方AI競賽將逐步白熱化，如同過去Linux及Windows各有不同的套路及迭代更新，並被開枝散葉廣泛被應用在不同領域，以終為始，兩者最終一定會並存，如同Linux跟Windows各自找到擅長領域，Windows普及化廣被大眾使用，而Linux常被運用在商業場合或開發社群， AI就像生命一樣，自己終究會找出路向陽綻放。張繼文進一步指出，DeepSeek開啟低成本模型新時代，未來歐美巨頭將出現更多似類模型，加速AI實現生活化，另一方面，目前AI與相關科技題材除上游半導體等硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他周邊供應鏈廠商，而其他科技商機更包含AI App、機器人、自駕車、5G物連網（IoT）技術、甚至低軌衛星等，未來AI競賽局勢無論如何變化，台廠供應鏈必定有其一席之地。

IDC報告指出，2025年全球企業在AI支出將達到2,270億元，預計2030年超過19.9兆美元，顯示AI經濟的快速崛起，短期即便因DeepSeek強力震撼市場而削弱市場對未來AI硬體需求的預期，然而科技巨頭皆表示持續看好AI未來發展與應用場景的滲透及無限商機。張繼文指出，投資聚焦在尖端的「創新科技」主題可謂讓投資百花齊放；此外，每年5-8月更有台股獨特的除權息旺季，屆時的資金行情更值得期待。因此，中長期欲加碼台股、尤其是科技股的投資人，不妨趁每年新春開盤當月底前陸續「下好離手」，尤其把握震盪盤勢創造的撿便宜好時機，靜待夏末秋初的豐收機會。