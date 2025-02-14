台塑（1301）能撿等反彈？切老：不碰問題公司你就能省掉很多麻煩

過去半年，陸續有朋友問我可不可以買台塑。股價跌掉這麼多的台塑看來似乎是掉進好價位了，可不可以撿起來等反彈或等到景氣好轉呢？

雖然大略知道台塑四寶的困境，但我要誠實說我沒深入研究台塑，也沒很有興趣研究。但如果只是很快地瀏覽台塑過去幾年的經營績效，以我的投資原則來看這些數據，我實在難以理解為什麼這麼多散戶會前仆後繼地跳進去接盤。

在抄底時，有沒有想過這已經是一家陷入困境的企業了。面對這樣一家公司，你優先思考的不應該是如果抄對底部可以賺多少錢？而是先建立一個觀念：「 不碰糟糕的公司，你就可以避開很多風險。」

隨著投資經驗的增長，我已經慢慢養成一個投資的習慣，我會很快地拒絕一些想法，只專注尋找那些可以符合我投資策略的企業股票。我只想投資長期能保持良好增長，並且在未來幾年能實現規模增長的企業。所以我會很快地拒絕以下公司的股票：

有以上這些問題的公司，我都會迅速拒絕，就算知道它可能在谷底，未來有機會反彈或復甦，我也不會碰。因為這些考驗的是你對反彈所需要等待的時間和反彈幅度有多大的預測能力，這當中的變數實在太多了，完全超過我的能力範圍，不如直接放棄對我來說更安全。

要打敗大盤，你就必須專注在特定的投資策略上，例如更高標準的選股機制，減少投資選項、寧缺勿濫。當你專注在尋找成長型企業，專注在確認企業的規模增長能力時，你就不容易分心，就不會看得眼花撩亂。你要是能迅速拒絕那些糟糕、不確定和投機的點子，剩下的就更可能是勝率高的好想法。

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