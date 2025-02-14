台股開盤下跌201點 台積電開低25元

台股14日開盤指數為23,198.39點，下跌201.02點。台積電（2330）開盤價1,065元，下跌25元。

群益投顧表示，1.台積電第1次赴美舉行首季董事會後並未宣布市場原本猜測的多項議題；近期投資人關注川普放話對晶片徵稅及對等關稅措施；此外，台積電與英特爾間合作（合資）議題也是市場熱議焦點。受到相關事件影響，預期台股近日將呈現高檔震盪格局。

近期川普陸續公布多項關稅措施，俄烏戰爭正進入收尾階段，澤倫斯基表示支持以地換地方案，勢必把握時機奮力一搏守住更多領土，正式停火尚需時日，加上川普表態將派兵占領加薩走廊，國際政經局勢持續動盪。投資人可鎖定營運良好績優股謹慎操作，待股價拉回時分批逢低進場布局。

操作題材可留意：

1.iPhone衛星通訊服務品質升級─蘋果從2022年iPhone 14手機導入衛星連網功能的合作對象是Globalstar，近期已改為與SpaceX展開合作，可連上星鏈Starlink低軌衛星網路。原本Globalstar連接衛星網路功能僅限美國使用，但SpaceX則可在多個國家進行；原本Globalstar須把iPhone指向天空以尋找可連接的衛星，星鏈則可自動配對、建立連線，即便手機放在口袋內也能連上，使用更為方便。

2.自行車產業春暖花開─台灣自行車產業度過近二年庫存調整期，2025年隨著庫存回補與新車訂單逐漸回溫，產業景氣確定走出谷底，自行車雙雄1月營收表現亮眼，巨大（9921）1月合併營收月增14%，美利達（9914）年增59%、月增39%。2025年預期受惠庫存回補與新車訂單需求湧現，產能利用率明顯提升，自行車雙雄未來營收、獲利可望大幅超越過去淡季營運表現。

周四（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,711.43點，上漲342.87點、漲幅0.77%；S&P500指數上漲1.04%；那斯達克指數上漲1.5%；費半指數上漲1.29%。台積電ADR下跌2.2%，每股201.83美元，換算並折合台幣後為每股1,324.41元，較台北交易股票溢價率為21.51%。日月光ADR受法說會報喜帶動，股價大漲5.57%；聯電ADR上漲4.48%。

美國總統川普宣布的對等關稅未立即實施，能透過談判解決貿易糾紛的可能性緩解市場擔憂。特斯拉股價漲5.9%、輝達（NVIDIA）勁揚3.2%、蘋果上漲2%。數據顯示1月美國生產者物價上漲，美國聯準會密切追蹤的核心個人消費支出（PCE）指數中的關鍵因素溫和漲跌互見；報告發布後，美國10年期公債殖利率大幅走低，顯示投資人對通膨降溫愈來愈有信心。

三大法人周四集中市場合計買超76.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超10.7億元，投信買超11.5億元，自營商（自行買賣）買超26.6億元，自營商（避險）買超27.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加499口至7,118口，其中，外資淨空單增加250口至31,464口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,026口至6,404口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01上升至1.06。VIX指數下降0.31至19.01。外資台指期買權淨金額-0.2億元 ; 賣權淨金額0.59億元。整體選擇權籌碼面偏多。