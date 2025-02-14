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台積電ADR大跌2.2%在費半墊底 日月光猛漲5%聯電也強勁

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電ADR收盤大跌2.2%。聯合報系資料照
台積電ADR收盤大跌2.2%。聯合報系資料照

台股ADR周四（13日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤大跌2.2%，在費城半導體指數30檔個股中跌幅最重，但日月光、聯電漲勢強勁。

台積電ADR收盤報每股201.83美元，換算並折合台幣後為每股1,324.41元，較台北交易股票溢價率為21.51%。先前市場盛傳，美國政府可能介入要台積電救援英特爾， 由台積電協助強化英特爾的2奈米與3奈米的先進製程。美國總統川普周四也再度點名台灣搶走美國的晶片生意 ，他希望奪回來。

日月光ADR股價大漲超過5%，受法說會報喜帶動，該公司預測預期先進封測相關業績可望較去年再增10億美元（逾台幣328億元），成為推升今年營收和獲利的成長動能，且將一路成長到2027年。

道瓊工業指數13日收盤上漲342.87點，漲幅0.77%，報44,711.43點；標普500指數勁揚63.10點，漲幅1.04%，收6,115.07點，創1月15日以來最大單日漲幅；那斯達克指數上漲295.69點，漲幅1.50%，報19,945.64點。

費城半導體指數上漲65.59點，漲幅1.29%，報5,156.38點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 177.34 +5.57 170.50 4.01

中華電 CHT 126.68 +0.23 125.50 0.94

台積電 TSM 1,324.41 -2.20 1,090.00 21.51

聯電 UMC 41.34 +4.48 41.40 -0.14

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 美國

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