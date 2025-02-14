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美股收盤／標普500勁揚1% 輝達特斯拉領漲 川普對等關稅未立即實施

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數周四（13日）收盤上漲，美國總統川普宣布的對等關稅未立即實施，能透過談判解決貿易糾紛的可能性緩解了市場擔憂。輝達（Nvidia）、蘋果和特斯拉等大型科技股走高。

道瓊工業指數13日收盤上漲342.87點，漲幅0.77%，報44,711.43點；標普500指數勁揚63.10點，漲幅1.04%，收6,115.07點，創1月15日以來最大單日漲幅；那斯達克指數上漲295.69點，漲幅1.50%，報19,945.64點。

費城半導體指數上漲65.59點，漲幅1.29%，報5,156.38點。

特斯拉股價漲5.9%、輝達勁揚3.2%、蘋果上漲2%，使標普500指數略低於1月23日創下的收盤紀錄高點。

雖然川普簽署「總統備忘錄」，下令屬下考慮對眾多貿易夥伴加徵所謂對等關稅，但這一龐大過程可能需要數周甚至數月才能完成。

川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則說，所有研究都應在4月1日前完成，川普可以在此後立即採取行動。

川普不立即付諸實施對等關稅的決定，可能會被視為開啟談判的訊號而非落實到底的決心。川普此前對墨西哥、加拿大和哥倫比亞也使出了同樣的招數：在對方讓步後便暫時收手。

Interactive Brokers的Jose Torres表示： 「川普總統尋求透過對那些向美國徵稅的國家實施對等關稅來創造公平的全球競爭環境」，「但投資者開始意識到，由於這些言論愈來愈像是談判策略，很多可能難以取得成果」。

在數據顯示1月美國生產者物價上漲，而聯準會密切追蹤的核心個人消費支出（PCE）指數中的關鍵因素溫和漲跌互見後，股市出現上漲。報告發布後，美國10年期公債殖利率大幅走低，顯示投資人對通膨降溫愈來愈有信心。

Cresset Capital投資長Jack Ablin說：「股票投資者正在從債券市場得到啟示…投資者也在為基於關稅的值得警醒的高通膨數字做準備。」

雪佛龍（Chevron）股價上漲0.6%，此前這家石油巨頭表示，到 2026 年底將在全球範圍內裁員多達 20%。

廣告技術公司股價暴跌33%，因首季財測營收低於分析師預期。

MGM Resorts International大漲17%，這家賭場運營業者上季財報優於預期。

川普 指數 美國

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