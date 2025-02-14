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俄烏可望停戰…重建商機近20兆元 台股六大族群營運將爆發

經濟日報／ 記者 林政鋒黃淑惠謝柏宏陳美玲 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普調停下，俄烏可望停戰，業內預期，近20兆元商機將湧出，全球將啟動搶料、搶（散裝）船大戰」，戰況一觸即發。台灣供應鏈包括鋼鐵、線纜、玻陶、水泥、塑膠、散裝航運等六大族群營運將爆發。

俄烏重建商機將爆發，鋼鐵等六大族群股昨（13）日應聲大漲，鋼鐵則成為台股最強族群，指數強漲逾6%，另外，塑膠、線纜、玻璃、水泥、散裝航運等指數平均漲4%。業內認為，這是反映全球即將大搶原物料，牽動上游報價即將大漲的預期。

鋼鐵方面，美國總統川普將對所有銷美鋼鋁產品課徵25%關稅且無豁免，市場看好國內鋼廠重回平等競爭，加上俄烏戰爭有望結束帶動用鋼需求，多重效應下，昨日中鋼（2002）數度衝上漲停，帶領鋼鐵股急攻，收盤七檔鋼鐵股亮燈漲停，多頭能量旺到高點。

中鋼董事長黃建智說，目前鋼市基本盤呈現穩定狀態，值得關注的是，美國232條款得到豁免的八個國家每年銷往美國的鋼材達1,250萬公噸，而美國每年進口鋼材約2,600萬公噸，占比約一半。

另一方面，智利國家銅業委員會預估今年全球銅短缺量將達到11.8萬公噸。法人指出，重建需求強望下，銅礦面臨供給壓力，銅價持續走強，線纜族群手握大單，又受惠銅價上漲有助廠商調高產品售價等利多，而華新事業群中以電線電纜事業表現最穩定，有望最受惠。

玻陶產業方面，玻璃相關原物料也受到重建商機牽動，預期報價將大漲，其中，指標公司台玻可望受惠。台玻表示，除了重建商機可能牽動原物料向上外，在全球AI產業進入大規模商業化的新階段，目前市場對於低介電（Low DK）及二代低介電玻纖布需求升高，台玻也將因應市場需求、積極擴充產線產能，預期2024年到2025年的產能至少會倍增。

至於水泥，台泥董事長張安平在日前法說會上曾經說明，台泥集團轉投資土耳其OYAK水廠在黑海沿岸擁有一座水泥廠。張安平說：「你們知道這個意義嗎？烏克蘭對面就是黑海，我們在烏克蘭正對面」。

根據相關機構世界銀行（World Bank）、歐洲聯盟（EU）、聯合國（UN）與烏克蘭政府於2024年初公布的聯合評估的最新結果（RDNA3），推估烏克蘭需要將近十年總計約5,000億美元的重建費用，龐大的重建商機，鐵礦砂、水泥等原物料需求會大幅提升，將帶動散裝船需求，進一步推升船舶租金價格走揚。

俄烏戰爭 原物料 台股 鋼鐵股

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