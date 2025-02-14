台股強彈 外資連三買
台積電（2330）昨（13）日熄火讓出指數空間，台股由低基期的鴻海等老人工智慧（AI）股，及塑化、鋼鐵、水泥、散裝航運等俄烏重建概念股報復性大反彈帶動，帶動指數開低走高，終場漲109點收23,399點，重登5日線，呈現量增價揚。
受美債殖利率上揚、MSCI調降台積電於MSCI台灣指數成份股權重、傳言美國政府介入推動台積電救援英特爾的先進製程等消息紛雜，外資昨日調節台積電1.08萬張、118.3億元，是近八日來最大手筆，壓抑股價跌10元收1,090元，失守1,100元，回測季線關卡，影響大盤跌點約80點。
三大法人單日買超76.8億元，其中，外資小買10.7億元，連三買，主要敲進聯發科、聯詠、聯電、群聯、光寶科等，金額在7.5至16.3億元不等。外資在台指期留倉淨空單小減250口，降至31,464口，空方力道有限。
投信反手買超11.5億元，自營商加碼54.5億元，具多空轉折指標意味的自行買賣部位買超26.6億元，是開紅盤以來最大；八大公股行庫雖然回補台積電18.4億元，但整體賣超約26.1億元，為往後護盤儲備銀彈。
綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等看法，川普關稅政策不確定性及美聯準會（Fed）降息腳步停滯，台股短線以盤代跌，盤面輪動速度快，市場資金轉向低基期股尋求獲利機會，建議逢低擇優布局，持股汰弱留強。
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