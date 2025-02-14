資安概念股 資金湧入

趨勢科技受私募股權公司有意收購消息激勵，股價飆漲。其實現今全球駭客、詐騙橫行，加上AI趨勢推動，「資安」議題不僅成為全球熱潮，資安股更是全球資金聚集熱門族群。

路透報導，包含貝恩資本、KKR等多家私募股權公司有意收購趨勢科技。消息一出，激勵在東京證交所的趨勢科技股價大漲16%。

趨勢科技表示，這是臆測的報導，不回應。事實上，近年資安相關軟體股成為全球投資焦點。

觀察趨勢科技競爭對手McAfee、Crowdstrike、Palo Alto Networks等，2021年被私募基金STG以40億美元買下McAfee企業部門，STG同年以16億美元買下FireEye，並將其合併，並更名為Skyhigh Security，以雲端模式提供安全服務。

Crowdstrike去年7月因為更新出包，造成全球使用微軟電腦系統大當機，當下崩跌10%，股價一度回檔至211.14美元，但沒多久股價就翻揚向上，現在股價來到434.63美元高檔。

台灣資安公司近年業績也表現亮眼，中華電信旗下中華資安（7765）已登錄興櫃，去年營收年增16%，法人看好去年有賺一個股本的實力，興櫃參考價昨（13）日來到337元，今年中華資安將申請轉上市。

遠傳旗下數聯資安去年前三季營收與EBITDA年成長率為23%、55%，成績亮眼。今年數聯資安也將邁向IPO之路。