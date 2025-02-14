資安概念股 資金湧入

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
現今全球駭客、詐騙橫行，加上AI趨勢推動，「資安股」成全球資金聚集熱門族群。（路透）
現今全球駭客、詐騙橫行，加上AI趨勢推動，「資安股」成全球資金聚集熱門族群。（路透）

趨勢科技受私募股權公司有意收購消息激勵，股價飆漲。其實現今全球駭客、詐騙橫行，加上AI趨勢推動，「資安」議題不僅成為全球熱潮，資安股更是全球資金聚集熱門族群。

路透報導，包含貝恩資本、KKR等多家私募股權公司有意收購趨勢科技。消息一出，激勵在東京證交所的趨勢科技股價大漲16%。

趨勢科技表示，這是臆測的報導，不回應。事實上，近年資安相關軟體股成為全球投資焦點。

觀察趨勢科技競爭對手McAfee、Crowdstrike、Palo Alto Networks等，2021年被私募基金STG以40億美元買下McAfee企業部門，STG同年以16億美元買下FireEye，並將其合併，並更名為Skyhigh Security，以雲端模式提供安全服務。

Crowdstrike去年7月因為更新出包，造成全球使用微軟電腦系統大當機，當下崩跌10%，股價一度回檔至211.14美元，但沒多久股價就翻揚向上，現在股價來到434.63美元高檔。

台灣資安公司近年業績也表現亮眼，中華電信旗下中華資安（7765）已登錄興櫃，去年營收年增16%，法人看好去年有賺一個股本的實力，興櫃參考價昨（13）日來到337元，今年中華資安將申請轉上市。

遠傳旗下數聯資安去年前三季營收與EBITDA年成長率為23%、55%，成績亮眼。今年數聯資安也將邁向IPO之路。

資安 趨勢科技

延伸閱讀

趨勢科技股價狂漲16% 路透報導多家私募基金競相併購

國內醫院首遭駭客大規模攻擊 北部醫學中心逾500台電腦當機

券商資安體檢 全都露

數發部：將主動評測DeepSeek 公部門持續禁用

相關新聞

資安概念股 資金湧入

趨勢科技受私募股權公司有意收購消息激勵，股價飆漲。其實現今全球駭客、詐騙橫行，加上AI趨勢推動，「資安」議題不僅成為全球...

參加新股抽籤 兩招避開詐騙

許多台股投資人熱中參與新股抽籤，財政部高雄國稅局指出，為避免因公開申購股票遭到詐騙，投資人應留意兩件事，第一，應透過合法...

就市論勢／邊緣AI、高股息族 亮點

近期台股跟隨美股腳步，處於高檔震盪整理格局。美國總經數據對市場影響層面降低，除美國經濟保持韌性，市場對聯準會今年降息2碼看法漸趨一致，從聯準會上修2025年CPI幅度較大的動作，可看出聯準會已經將川普政府提高關稅等措施對通膨的影響隱含在內，因此聯準會應不會有出乎意外之舉。

台股強彈 外資連三買

台積電昨（13）日熄火讓出指數空間，台股由低基期的鴻海等老人工智慧（AI）股，及塑化、鋼鐵、水泥、散裝航運等俄烏重建概念...

台股基金受益人持續成長 行情震盪吸引投資人逢低布局

台股基金近期變數多，導致今年來規模未再創新高，但仍吸引投資人逢低布局，帶動整體受益人數持續成長。法人表示，政策不確定性放...

三大法人買超73億元 外資賣超台積電居首

美國總統川普力促俄烏和談，激勵國內塑化、鋼鐵等戰後重建概念股挺身而出，台股今天終場上漲109.66點，收在23399.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。