參加新股抽籤 兩招避開詐騙

許多台股投資人熱中參與新股抽籤，財政部高雄國稅局指出，為避免因公開申購股票遭到詐騙，投資人應留意兩件事，第一，應透過合法券商開立證券戶，第二，應釐清證交稅規定，以免讓詐團有機可乘。

「股票抽籤」就是公開申購股票，是指初次上市櫃或已經上市櫃公司，透過公開管道讓投資人申購股票，辦理現金增資發行新股。

由於公開申購承銷價往往低於申購期間內該標的股票市價，價差誘因常吸引許多投資人登記申購，在申購數量超過銷售數量情況下，為確保公平性，就會使用電腦隨機抽選可申購股票的投資人。

國稅局近來發現一種新興詐騙模式，民眾收到股票中籤通知，當中以須繳交證交稅等話術要求匯款，誘導投資人上當，國稅局建議應透過合法券商開立證券戶，並釐清相關稅事，以免受騙。

高雄國稅局表示，依現行規定，投資人須透過合法證券商開立證券戶，於申購截止日前存入足夠申請認購價款、處理費及工本費等金額至交割帳戶供銀行辦理扣款，才符合申購資格，隨後證券商在申購截止日編製相關明細表資料，交付往來銀行辦理扣款，並存入證券商申購有價證券代收付專戶。

國稅局表示，委託證券商賣出股票者，應由代徵人（即證券商）於每次買賣交割當日，依成交總價額的千分之3代徵證交稅，並於代徵次日填具證交稅專業代徵稅額繳款書，向代收稅款金融機構繳納；而若是委託證券商買入股票者，無須繳納證交稅。

國稅局指出，詐騙集團手法日益更新，許多佯裝合法金融機構或投資公司名義，架設假投資網站或APP，誘導投資人參加股票申購騙取個人資料後，寄發股票中籤通知，並以須繳交證交稅等話術要求匯款，造成投資人個資外洩及財物損失。

國稅局呼籲，為保障投資人權益，避免非法業者利用各種投資名目從事詐騙，請投資人投資前應審慎評估風險，以及交易行為是否透過合法金融機構或交易平台進行。

國稅局提醒，投資人若希望查詢合法證券商、期貨商及投信投顧業者名單，可至金管會證期局的防範非法證券期貨業宣導專區查看。