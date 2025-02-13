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14家金控自結元月獲利年增117.8% 法人看好這五檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

14家金控股自結元月稅後純益577.8億元，月增7.2%，年增117.8%，壽險為主金控表現優於銀行及證券為主金控，法人今年看好國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）、元大金（2885）等五檔。

大型本國投顧分析，壽險為主金控元月稅後純益年增31%，主要動能來自經常性收益及實現資本利得上揚、避險成本下降，並優於銀行、證券為主金控各衰退12%、9.4%。

雖然美國總統川普新政策的不確定性，尚未對美聯準會點陣圖中，預期今年降息幅度2碼至3.9%造成影響，但法人目前預估美債殖利率曲線為正斜率，將有助金融業以短支長的養券收益，及壽險再投資收益率。

法人預期美台利差縮減至2.5%，帶動壽險改善今年CS避險成本，即使美國降息幅度減緩，仍有助銀行降低美元資金成本，且川普對於中國大陸政策趨嚴可能帶動供應鏈移轉，有助銀行外幣放款動能回升。

針對今年金融股投資，法人除看好受惠銀行淨利息及手續費動能維持、現金股利殖利率優於同業的中信金、玉山金，以及拜壽險經常性收益率提升，接軌IFRS 17後正利差優於同業及現金股利殖利率優於同業的國泰金及富邦金外，還有泛證券營運動能持續受惠降息環境、殖利率較佳的元大金。

元大金 壽險 殖利率

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