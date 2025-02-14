就市論勢／邊緣AI、高股息族 亮點

盤勢分析

近期台股跟隨美股腳步，處於高檔震盪整理格局。美國總經數據對市場影響層面降低，除美國經濟保持韌性，市場對聯準會今年降息2碼看法漸趨一致，從聯準會上修2025年CPI幅度較大的動作，可看出聯準會已經將川普政府提高關稅等措施對通膨的影響隱含在內，因此聯準會應不會有出乎意外之舉。

美國關稅政策主要仍是川普政府談判籌碼，預估今年關稅對美國通膨影響仍較有限。至於DeepSeek帶來的衝擊，市場已從最初的恐慌逐漸沉澱，投資人靜待本月底（2月26日）輝達財報結果。

投資建議

DeepSeek低成本模型震撼市場，引發科技股風暴，投資人對於AI投資是否仍需下重本看法出現分歧，但美國四大CSP業者今年在AI方面資本支出仍有40%成長，且DeepSeek在較複雜高端應用方面呈現結果仍然不如OpenAI，顯示高階應用仍需資本投入。

DeepSeek的低成本模型有助AI應用加速普及，帶動終端消費者需求成長，因此邊緣AI（例如AI PC及AI手機）今年應有不錯前景。

此外，由於今年美國政策面的不確定因素如關稅等將持續影響投資信心，在較波動市況中，亦可留意成長前景良好的高股息企業，當股價來到相對低檔時可加以布局。