快訊

情人節前分手…日產、本田合併破局 傳「門口的野蠻人」立刻上門求親

新光三越氣爆登外媒！回顧全球百貨重大事故 這國20年前424死最慘

獨／新光三越氣爆釀澳門1家7口2死 父母帶傷急送病危女童轉院搶命

聽新聞
0:00 / 0:00

台股基金受益人持續成長 行情震盪吸引投資人逢低布局

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股基金近期變數多，導致今年來規模未再創新高，但仍吸引投資人逢低布局，帶動整體受益人數持續成長。法人表示，政策不確定性放大市場波動，而今年企業獲利仍有望維持雙位數成長，使台股基本面無虞，建議透過定時定額或母子基金投資法，兼顧收益平衡風險。

截至2025年1月底止，根據投信投顧公會最新統計顯示，國內投資（台股）股票型規模為5,841.2億元，較去年12月減少34億元、減幅0.58%，不過受益人數仍增加近千人，達56.7萬人，並有逾60檔基金受益人數維持成長。

其中，復華復華、復華全方位、國泰台灣高股息等三檔基金，因去年績效逾3成打敗大盤，今年來受益人數增加達3位數、規模增加逾億元最為突出；安聯、摩根、統一及瀚亞旗下績優基金也獲得投資人青睞，受益人數、規模皆同步成長。

國發會公布去年12月景氣對策信號分數，較前月大增4分至38分，燈號再由黃紅燈轉紅燈，主因AI應用需求增溫、年末外銷旺季及春節備貨需求拉抬出口，產銷增溫帶動多項指標上升。

復華全方位基金經理人呂宏宇表示，川普關稅政策帶來波動，DeepSeek問世短線雖壓抑硬體需求的想像空間，但AI應用及終端裝置將加速發展，帶動企業獲利維持增長，有助減少股市波動支撐台股震盪向上趨勢，因應市場不確定性，後市布局將以AI供應鏈為主旋律，並適時配置非AI族群以控制波動風險。

AI 台股

延伸閱讀

台股上漲109點 三大法人買超73.74億元

台股上漲109點收23,399點 台積電下跌10元收1,090元

台積電受美國政策干擾股價壓回 台股平盤震盪

00923近1月績效跑第一…贏00922、006208、00692！市值型ETF表現皆不俗

相關新聞

台股基金受益人持續成長 行情震盪吸引投資人逢低布局

台股基金近期變數多，導致今年來規模未再創新高，但仍吸引投資人逢低布局，帶動整體受益人數持續成長。法人表示，政策不確定性放...

三大法人買超73億元 外資賣超台積電居首

美國總統川普力促俄烏和談，激勵國內塑化、鋼鐵等戰後重建概念股挺身而出，台股今天終場上漲109.66點，收在23399.4...

台股上漲109點 三大法人買超73.74億元

台股13日震盪走高，收在23,399.41點，上漲109.66點，漲幅0.47%，成交量3,774.93億元，三大法人買...

俄烏戰爭重建需求帶動原物料族群飆 台塑大漲5%、台泥強漲逾4%

美國總統川普證實將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭，戰後重建需求呼之欲出，帶動原物料族群齊漲，塑膠股大漲...

台股上漲109點收23,399點 台積電下跌10元收1,090元

台股13日震盪，早盤以23,263.28點開出，終場收23,399.41點，上漲109.66點，漲幅0.47%，成交量3...

川普推動結束俄烏戰爭 散裝航運大漲、裕民盤中亮燈

美國總統川普12日先後與俄羅斯總統普亭和澤倫斯基通話，討論推動結束俄烏戰爭，法人指出，原先俄羅斯被制裁的木材、煤、穀物等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。