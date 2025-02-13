台股上漲109點 三大法人買超73.74億元
台股13日震盪走高，收在23,399.41點，上漲109.66點，漲幅0.47%，成交量3,774.93億元，三大法人買超73.74億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超10.77億元，投信買超8.43億元，自營商買超（合計）54.52億元，其中自營商（自行買賣）買超26.66億元，自營商（避險）買超27.85億元。
傳出美國政府可能正在推動英特爾（Intel）和台積電（2330）組成合資公司的計畫，台積電下跌0.91%，收1,090元，跌幅0.91%；鴻海（2317）收180元，漲幅逾1%。美國總統川普目標結束俄烏戰爭，戰後重建需求呼之欲出，原物料族群大漲，鋼鐵族群漲幅超過6%，多檔攻上漲停板，中鋼（2002）飆近9%，站上季線大關，並爆出逾11萬張大量。塑膠股大漲逾5%，台化（1326）、南亞（1303）、台塑（1301）都上漲逾半根停板；水泥、玻陶股漲幅近4%，由台泥（1101）、台玻（1802）領軍上漲。
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