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俄烏戰爭重建需求帶動原物料族群飆 台塑大漲5%、台泥強漲逾4%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
美國總統川普證實將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭，戰後重建需求呼之欲出，帶動原物料族群齊漲，塑膠股大漲逾5%。（聯合報系資料庫）
美國總統川普證實將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭，戰後重建需求呼之欲出，帶動原物料族群齊漲，塑膠股大漲逾5%。（聯合報系資料庫）

美國總統川普證實將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭，戰後重建需求呼之欲出，帶動原物料族群齊漲，塑膠股大漲逾5%，台化（1326）、南亞（1303）、台塑（1301）都上漲逾半根停板；水泥、玻陶股漲幅近4%，由台泥（1101）、台玻（1802）領軍上漲，而漲勢最強的鋼鐵族群漲幅超過6%。

川普12日證實已和烏克蘭總統澤倫斯基通話，並宣布副總統范斯和國務卿魯比歐14日將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭。俄烏戰爭長達三年，國際大型投資機構相信重建至少要5,000億美元甚至更多，帶動原物料族群飆漲。

除了鋼鐵股表現最為強勁，塑膠、水泥、玻陶、甚或造紙、橡膠族群都走強。塑膠族群方面，再生-KY（1337）漲停，台聚（1304）漲幅逾8%，台化、台苯（1310）漲逾6%，南亞、台塑漲逾5%；水泥以台泥漲勢最強，收33.45元，漲幅逾4%，站上年線大關；玻陶股中台玻大漲4.81%，造紙類的華紙（1905）也有超過4%的漲幅。

展望原物料產業第2季表現，除了受惠戰後重建利多，法人表示，中國大陸經濟振興政策發酵大約需9-12個月，近期地產數據已連續兩個月改善，水泥產業可望受惠歷年最佳復甦，預估今年第2季報價將季增5-10%。

塑化部分，台塑認為，大陸持續支持房地產行業，近期房市有復甦跡象，且農曆春節後中國大陸下游加工廠陸續復工，客戶購料意願轉強，同時部分石化產品因美國對來自加拿大、墨西哥及中國大陸商品加徵關稅品價格看漲，預期2、3月營收可望逐月成長。

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