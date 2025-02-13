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台股上漲109點收23,399點 台積電下跌10元收1,090元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股13日震盪，早盤以23,263.28點開出，終場收23,399.41點，上漲109.66點，漲幅0.47%，成交量3,774.9億元。圖／AI生成
台股13日震盪，早盤以23,263.28點開出，終場收23,399.41點，上漲109.66點，漲幅0.47%，成交量3,774.9億元。圖／AI生成

台股13日震盪，早盤以23,263.28點開出，終場收23,399.41點，上漲109.66點，漲幅0.47%，成交量3,774.9億元。櫃買則收255.08點，上漲1.96點。台積電（2330）終場收1,090元，下跌10元。

盤面上以類股來看，鋼鐵、塑膠、電器電纜、水泥、玻陶、油電燃氣、造紙、綠能等較為強勢，另外則以半導體、居家生活、網通等表現較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，世芯-KY（3661）、亞光（3019）、鴻海（2317）、華星光（4979）、聯發科（2454）、緯創（3231）、廣達（2382）、大成鋼（2027）、奇鋐（3017）、波若威（3163）、日月光投控（3711）、國巨（2327）、聯詠（3034）、和大（1536）、IET-KY（4971）等。

而量大弱勢的則有，零壹（3029）、聯鈞（3450）、藥華藥（6446）、緯穎（6669）、智邦（2345）、新日興（3376）、亞翔（6139）、達邁（3645）、環宇-KY（4991）、力旺（3529）、上銀（2049）、神達（3706）、精成科（6191）等。

統一投顧表示，美國元月消費者物價指數（CPI）年增率為3%，高於市場預期。聯準會主席鮑爾出席聽證會時重申還不急著降息，美債殖利率反彈，將壓抑短線風險性資產投資偏好。川普主導俄烏停火談判，災後重建有望受惠，但川普關稅議題仍將對短期盤面帶來不確定性。

另外，操作上建議，建議低檔承接、分批布局、汰弱留強，同時控制持股比率因應未來關稅議題的變數，選股方向以美國概念股、內需消費及消費IC、AI PC與顯卡，及高殖利率的營建等族群為主。

半導體 台積電 台股 櫃買 關稅

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