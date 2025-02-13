俄烏可能停火、重建需求出籠 散裝船業績優先受惠

美俄通話後，傳俄烏「不久後」可能停火，暗示澤倫斯基快下台了，國內散裝船裕民（2606）、慧洋-KY（2637） 、新興（2605）、中航（2612）、台航（2617）、四維航（5608）及正德（2641）等業績優先受惠。

航運業者分析，俄烏有望成二戰後史上最大的重建商機，再加上散裝船市場供給相當緊，是一個淺碟市場，只要需求一出，運價就會立即反彈，而且上升的速度會很快。

法人分析，根據相關機構世界銀行（World Bank）、歐洲聯盟（EU）、聯合國（UN）與烏克蘭政府於2024年初公布的聯合評估的最新結果（RDNA3），推估烏克蘭需要將近十年總計4,862億美元的重建費用，相較前值大幅提升約18.41% ，隨著戰事持續拉長，重建金額更為可觀，預期將帶來龐大的重建商機，鐵礦砂、水泥等原物料需求會大幅提升，顯著帶動BDI指數上揚。

法人進一步以過去案例分析，伊拉克在2017年底戰勝恐怖組織伊斯蘭國，歷經三年戰爭，大片國土成焦土，數百萬人流離失所，重建需求龐大，至少花費882億美元；推估俄烏戰爭為烏克蘭帶來的重建金額更是當時的五倍以上，重建商機驚人。烏克蘭災損與重建將進一步推升全球散裝船需求。

慧洋表示，兩大環保法規上路後，評等較差的船舶停靠港口將受到限制，必須降速或進船廠改裝；全球造船廠訂單已經滿到2025年，船塢都滿的情況下，散裝船2025年也沒大量新船交船，散裝後續需求相當吃緊。