川普推動結束俄烏戰爭 散裝航運大漲、裕民盤中亮燈

美國總統川普12日先後與俄羅斯總統普亭和澤倫斯基通話，討論推動結束俄烏戰爭，法人指出，原先俄羅斯被制裁的木材、煤、穀物等有望恢復出口，提振散裝航運整體運量。13日散裝航運族群大漲，裕民（2606）盤中亮燈，四維航（5608）、新興（2605）大漲逾7%，慧洋-KY（2637）、中航（2612）漲幅逾5%。

川普12日證實已和烏克蘭總統澤倫斯基通話，並宣布副總統范斯和國務卿魯比歐14日將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭。法人表示，俄烏戰爭倘若出現停戰曙光，原先俄羅斯被制裁的木材、煤、穀物等有望恢復出口，有助散裝航運整體運量提升。

俄烏戰爭結束也帶動重建需求，國內的航運業者認為，近期原物料價格開始走揚後，散裝船的需求也會跟著升溫。另外，法人指出，川普執政要拚落實美國製造，將有利於原物料需求，未來可望成為散裝市場長線成長動能。

近一個月原物料價格走勢強勁，咖啡大漲逾三成，木材漲逾11%，黃金、銅都有超過9%的漲幅，鐵礦砂漲幅逾7%。彭博指出，大宗商品漲價，因為川普對存在對美大額貿易順差的國家採取行動和發出威脅，不過咖啡是因供應問題而飆升。

除了川普連連出招帶動原物料需求和漲勢，裕民先前表示，也看好中國大陸推出救市計畫撒錢政策，長期會帶動原物料需求攀升，再加上央行宣布降息、降準，人民幣降息，房貸利率下降等，對整體市場景氣或是企業都有顯著的幫助。

裕民目前營運中船隊計有68艘，2025年還有新船要加入船隊，目前船舶總噸位數有94%屬環保船，且散裝船隊平均船齡僅有6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半。