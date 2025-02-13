快訊

台中新光三越氣爆…澳門一家五口1死4傷 兩歲女童插管

台中新光三越氣爆原因 消防局初判：疑12樓拆卸裝潢釀重大傷亡

川普推動結束俄烏戰爭 散裝航運大漲、裕民盤中亮燈

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
美國總統川普12日先後與俄羅斯總統普亭和澤倫斯基通話，討論推動結束俄烏戰爭，法人指出，原先俄羅斯被制裁的木材、煤、穀物等有望恢復出口，提振散裝航運整體運量。聯合報系資料庫
美國總統川普12日先後與俄羅斯總統普亭和澤倫斯基通話，討論推動結束俄烏戰爭，法人指出，原先俄羅斯被制裁的木材、煤、穀物等有望恢復出口，提振散裝航運整體運量。聯合報系資料庫

美國總統川普12日先後與俄羅斯總統普亭和澤倫斯基通話，討論推動結束俄烏戰爭，法人指出，原先俄羅斯被制裁的木材、煤、穀物等有望恢復出口，提振散裝航運整體運量。13日散裝航運族群大漲，裕民（2606）盤中亮燈，四維航（5608）、新興（2605）大漲逾7%，慧洋-KY（2637）、中航（2612）漲幅逾5%。

川普12日證實已和烏克蘭總統澤倫斯基通話，並宣布副總統范斯和國務卿魯比歐14日將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭。法人表示，俄烏戰爭倘若出現停戰曙光，原先俄羅斯被制裁的木材、煤、穀物等有望恢復出口，有助散裝航運整體運量提升。

俄烏戰爭結束也帶動重建需求，國內的航運業者認為，近期原物料價格開始走揚後，散裝船的需求也會跟著升溫。另外，法人指出，川普執政要拚落實美國製造，將有利於原物料需求，未來可望成為散裝市場長線成長動能。

近一個月原物料價格走勢強勁，咖啡大漲逾三成，木材漲逾11%，黃金、銅都有超過9%的漲幅，鐵礦砂漲幅逾7%。彭博指出，大宗商品漲價，因為川普對存在對美大額貿易順差的國家採取行動和發出威脅，不過咖啡是因供應問題而飆升。

除了川普連連出招帶動原物料需求和漲勢，裕民先前表示，也看好中國大陸推出救市計畫撒錢政策，長期會帶動原物料需求攀升，再加上央行宣布降息、降準，人民幣降息，房貸利率下降等，對整體市場景氣或是企業都有顯著的幫助。

裕民目前營運中船隊計有68艘，2025年還有新船要加入船隊，目前船舶總噸位數有94%屬環保船，且散裝船隊平均船齡僅有6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半。

俄羅斯 原物料 川普 散裝船 裕民

延伸閱讀

川普控壓制保守派言論 傳X同意支付逾3億元和解

川習遲未通話 紐時：習近平欲表明不會被關稅嚇到

美俄通話同意啟動烏克蘭停火談判 克宮證實：普亭還邀川普訪莫斯科

川普政策變數大 法人：台股短線高檔震盪整理

相關新聞

台股上漲109點收23,399點 台積電下跌10元收1,090元

台股13日震盪，早盤以23,263.28點開出，終場收23,399.41點，上漲109.66點，漲幅0.47%，成交量3...

川普推動結束俄烏戰爭 散裝航運大漲、裕民盤中亮燈

美國總統川普12日先後與俄羅斯總統普亭和澤倫斯基通話，討論推動結束俄烏戰爭，法人指出，原先俄羅斯被制裁的木材、煤、穀物等...

金控股藏金礦！1月份EPS出爐 達人分析優缺點：富邦金、國泰金最有競爭力

2025年一月份金控股的EPS全部出爐，2026年預估股利表也開始可以統計了，但因只有一個月的EPS，所以數值可以參考就好，如果有3～4個月的數據的話，預估值就會準確一點。

台積電受美國政策干擾股價壓回 台股平盤震盪

美國川普政府擬對半導體加徵關稅，加上市場傳出美國有意推動台積電與英特爾合資設廠，台積電股價受干擾回檔，壓抑今天台股維持平...

鋼鐵人重返榮耀 五檔亮燈漲停、中鋼盤中大漲逾5%

烏俄戰爭有望結束，美國鋼鐵關稅政策帶動鋼價看漲，鋼鐵股13日再度上攻，威致（2028）、新鋼（2032）、中鴻（2014...

利空反造就航運長期投資機會 野村：加碼最佳時點「在這」

農曆新春開盤以來市場波動不斷，除了拉高對中國大陸的關稅外，川普近日更意外宣布對多國實施對等關稅計畫，包括非美鋼鋁課徵25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。