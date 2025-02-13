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金控股藏金礦！1月份EPS出爐 達人分析優缺點：富邦金、國泰金最有競爭力

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
股市示意圖／聯合報系資料照片
股市示意圖／聯合報系資料照片

2025年一月份金控股的EPS全部出爐，2026年預估股利表也開始可以統計了，但因只有一個月的EPS，所以數值可以參考就好，如果有3～4個月的數據的話，預估值就會準確一點。

幾檔值得關注的股票：

1、富邦金（2881）

2026年預估股利：6.59

預估殖利率：7.03%

今年累積1月EPS：1.11

優勢：股利高、殖利率不錯、EPS成長率強勁。

2、國泰金（2882）

2026年預估股利：5.25

預估殖利率：7.66%

今年累積1月EPS：0.99

優勢：殖利率最高、EPS成長率強，具競爭力。

3、永豐金（2890）

2026年預估股利：1.69

預估殖利率：7.53%

今年累積1月EPS：0.23

優勢：殖利率高，成長雖然沒有富邦金和國泰金多，但仍穩定，只不過併購京城銀行要600億，配息是否會有所影響就不得而知了。

結論：

如果重視高殖利率，國泰金（7.66%）和 永豐金（7.53%）具競爭力。

如果追求EPS成長潛力，富邦金（124.5%）和國泰金（124.7%）表現亮眼。

如果想找穩健型，玉山金（80.9%）配息穩定，但殖利率稍低。

整體來看，國泰金與富邦金最具競爭力，尤其是國泰金，同時兼具高殖利率與EPS成長動能。

雖然這些股票各項數據都很完美，不過也不要忘了不要一次all in，一定要且戰且走，股票之路還很漫長的。

◎本文內容已獲小犬的投資日誌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

2881富邦金 2882國泰金 EPS 殖利率 永豐金

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