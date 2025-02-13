鋼鐵人重返榮耀 五檔亮燈漲停、中鋼盤中大漲逾5%

烏俄戰爭有望結束，美國鋼鐵關稅政策帶動鋼價看漲，鋼鐵股13日再度上攻，威致（2028）、新鋼（2032）、中鴻（2014）、允強（2034）、海光（2038）盤中亮燈漲停，龍頭中鋼（2002）也強漲逾5%，站上20元和季線大關。

美國總統川普10日簽署行政命令，對所有進口到美國的鋼鋁均課徵25%關稅，美國提高鋼鐵關稅，勢必造成美國本土鋼價上漲，同時也可望帶動電爐廠主要原料廢鋼水漲船高，美國貨櫃廢鋼供應商上周已開始漲價，對台報價每公噸調漲5至8美元。

中鋼董事長、鋼鐵公會理事長黃建智表示，加拿大、墨西哥、南韓、日本等國未來鋼材出口到美國，不再享有免稅待遇，所有進口料全面恢復至25%關稅，鋁製品關稅也由10%調高為25%。先前台灣不在豁免國內，這次大家立足點相同，對台灣鋼鐵業銷美持正面看法。

不過經濟部官員說，尚有待再進一步釐清，我國關稅是否為25%再加25%，日韓是0+25%，還是全球一致皆25%。但即便是25%+25%，因為是全面性的課關稅，我國業者比較不擔心美國市場被其他國搶走。

烏俄戰爭落幕也指日可待，川普12日證實已和烏克蘭總統澤倫斯基通話，並宣布副總統范斯和國務卿魯比歐14日將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭。

俄烏戰爭長達三年，國際大型投資機構相信重建至少要5,000億美元甚至更多，雖然烏克蘭是產鋼國家，但只要用鋼需要起來，全球鋼鐵產業都將同步復甦，後市前景值得期待。

鋼鐵股今群起大漲，盤中有五檔攻上漲停，以中鴻成交量最大，超過2萬8千張；中鋼大漲近6%，一度衝上21.3元，成交量突破5萬張。