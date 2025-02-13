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台積電受美國政策干擾股價壓回 台股平盤震盪
美國川普政府擬對半導體加徵關稅，加上市場傳出美國有意推動台積電與英特爾合資設廠，台積電股價受干擾回檔，壓抑今天台股維持平盤附近震盪，截至10時40分，集中市場指數小漲38.84點至23328.59點。成交值約新台幣2068億元。
3大權值股漲跌互見，台積電最多下跌20元至1080元；鴻海最多上漲2元至179元；聯發科最多也上漲25元至1510元。
美國總統川普週三與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，同意展開談判，為俄烏停火露出曙光，石化族群有望迎來戰後重建商機，塑化股轉強，包括台塑、南亞、台化等台塑三寶今盤中股價漲幅皆超過3%，南亞漲幅更一度漲逾6%。
中信投信分析，美國總統川普（Donald Trump）將對進口商品加徵25%關稅，加上通膨前景不明朗，市場避險情緒升溫。市場資金流向趨於保守，投資人對AI人工概念概念股後市表現轉趨謹慎，靜待修正格局明朗。
展望後市，中信投信建議投資人，在市場不確定性提高之際，可持續關注AI概念股的修正動向，待市場氛圍轉趨明朗後再考慮加碼；同時也要留意美國關稅政策走向及其對全球供應鏈重組的影響，適時調整投資策略。
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