台積電赴美開董事會 國泰投信：龍頭地位難撼動

近期市場消息不斷，中國大陸DeepSeek於春節期間橫空出世，攪亂全球AI原有領域一池春水，台積電（2330）也於台灣時間2月12日首度移師美國舉行董事會，會後宣布核准資本預算逾171億美元。國泰投信表示，台積電積極建置及升級先進製程產能，龍頭地位難以撼動，投資人可透過市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922）積極布局台股；另國泰永續高股息（00878）成分股的聯發科（2454）對於DeepSeek的出現釋出利多展望，加上基金除息話題發酵，自蛇年以來規模增加124億元，規模逼近4,000億元大關。

台積電成立37年來首度移師美國舉行董事會，各界研判是對美釋出善意，會後宣布2024年合併營收約2兆8,943億元、稅後純益達1兆1,732億元、每股盈餘（EPS）達45.25元創歷史新高，並核准資本預算約美金171億4,140萬元。國泰台灣領袖50（00922）基金經理人蘇鼎宇表示，台積電在策略上仍會以台灣作為全球晶片的製造核心，以保持議價主導權，台灣位處AI風潮的中心地帶，建議投資人可透過ETF積極布局，00922成分股除持有三成台積電外，並排除台塑四寶，成功躲過石化產業低迷、中國殺價競爭、獲利衰退等利空，避免投資人受傷。

針對DeepSeek崛起，國泰投信表示，目前市場已經從恐慌恢復理性，企業也陸續對此釋出看法，IC設計大廠聯發科執行長蔡力行抱持樂觀態度，認為語言模型逐步走向開放，聯發科在雲端、邊緣AI都有著墨，因此可望受惠；驅動IC也逐漸走出消費性電子需求谷底，目前整體行業庫存水準偏低，還擁有高殖利率題材，聯詠（3034）及瑞昱（2379）皆有機會在規格升級推動下迎接商機。長線而言，終端設備翻新也有望使廣達（2382）、華碩（2357）、仁寶（2324）及微星（2377）等電子廠受惠。

國泰永續高股息（00878）基金經理人游日傑表示，00878前十大成分股囊括聯詠、聯發科、華碩、瑞昱、仁寶、微星等指標大廠，在AI領域進入白刃戰時，可望從中取得合理回報；另其成分股有22%金融類股，金融三業（銀行、保險、證券）去年獲利首度突破兆元，而近日14家金控元月獲利出爐，七家金控獲利優於去年，多項利多有望挹注今年股息。00878選股標準進可攻、退可守，規模已逼近4,000億元大關，近日發布2月配息公告，提醒投資人除息日為2月20日，最後申購日為2月19日。