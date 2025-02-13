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美國通膨上升！聯準會降息更不可能？辣媽：川普的稅政策恐更加壓

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

CPI高於預期，美國公債殖利率大幅上升」

昨天（2月12日）美國勞工部公佈1月份的消費者物價指數（CPI）數據，顯示通膨高於預期。

從年度通貨膨脹率來看，CPI同比上升3%（市場預期為2.9%），高於12月份的2.9%。

從月增幅來看，1月份CPI比上升0.5%，扣除食品和能源的核心CPI上升0.4%，年增率達3.3%；而市場預期的核心CPI分別為月增0.3%，年增3.1%。

也就是全部的數據都高於市場預期。

市場解讀是：通膨上升，聯準會降息的機率更加渺茫了

雪上加霜的是，川普的關稅政策，如近期對進口鋼鐵和鋁製品加徵關稅，可能進一步推高價格，增加通膨的壓力。

美國股市在CPI公佈後，道瓊斯指數一度下跌500點，最終收跌225點。

美債部分，10年期和30年期美國公債殖利率出現2025年以來最大單日漲幅，分別達到4.64%與4.83%。

代表美元強弱的美元指數則是上漲，反映投資人預期聯準會可能放緩降息步伐。

再複習一下，週二時聯準會主席包爾在國會作證時表示，儘管經濟表現強勁，但聯準會在調整政策立場時將保持謹慎，強調過快或過度降低政策限制可能阻礙通脹改善。

總體而言，最新的CPI數據顯示通膨壓力加大，可能影響聯準會的貨幣政策決策。

今天即將公布另一個重要的通膨數據生產者物價指數PPI，還有初領失業金人數等等，都需要持續的關注。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

CPI 川普 聯準會 通膨

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