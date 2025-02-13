美國通膨上升！聯準會降息更不可能？辣媽：川普的稅政策恐更加壓
「CPI高於預期，美國公債殖利率大幅上升」
昨天（2月12日）美國勞工部公佈1月份的消費者物價指數（CPI）數據，顯示通膨高於預期。
從年度通貨膨脹率來看，CPI同比上升3%（市場預期為2.9%），高於12月份的2.9%。
從月增幅來看，1月份CPI比上升0.5%，扣除食品和能源的核心CPI上升0.4%，年增率達3.3%；而市場預期的核心CPI分別為月增0.3%，年增3.1%。
也就是全部的數據都高於市場預期。
市場解讀是：通膨上升，聯準會降息的機率更加渺茫了。
雪上加霜的是，川普的關稅政策，如近期對進口鋼鐵和鋁製品加徵關稅，可能進一步推高價格，增加通膨的壓力。
美國股市在CPI公佈後，道瓊斯指數一度下跌500點，最終收跌225點。
美債部分，10年期和30年期美國公債殖利率出現2025年以來最大單日漲幅，分別達到4.64%與4.83%。
代表美元強弱的美元指數則是上漲，反映投資人預期聯準會可能放緩降息步伐。
再複習一下，週二時聯準會主席包爾在國會作證時表示，儘管經濟表現強勁，但聯準會在調整政策立場時將保持謹慎，強調過快或過度降低政策限制可能阻礙通脹改善。
總體而言，最新的CPI數據顯示通膨壓力加大，可能影響聯準會的貨幣政策決策。
今天即將公布另一個重要的通膨數據生產者物價指數PPI，還有初領失業金人數等等，都需要持續的關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言