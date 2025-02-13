DeepSeek撼動AI版圖 中信投信：科技股估值重定位 多元配置迎轉機

近期金融市場多空交織，美國聯準會（Fed）降息步調趨緩，美國10年期公債殖利率維持高檔，加上DeepSeek等新世代AI模型崛起，以及川普政府可能牽動的貿易政策變數，牽動市場敏感神經。中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇指出，科技產業正處於典範轉移的關鍵時刻，將使科技產業加速朝向高效能、低成本的AI應用發展，長期發展趨勢未變，短期修正可採取股債並進布局科技多元資產配置。

DeepSeek等新一代AI模型，挾其優異的性價比優勢，正對OpenAI等既有大廠構成強烈挑戰。據BindAI數據指出，DeepSeek-R1模型的輸入成本僅2.19美元/百萬tokens，輸出成本更低至0.55美元/百萬tokens，與OpenAI-o1-1217模型相比，但在多項指標上的表現卻不相上下。

市場對DeepSeek高性能、低成本雖仍有爭議，但這意味著，AI應用不再是少數科技巨頭的專利。楊士醇表示，「DeepSeek的突破，預示著AI技術將加速普及，並在各產業領域引發更廣泛的應用。」他認為，DeepSeek採用創新的強化學習與蒸餾技術，實現更高效的運算，已獲得主要雲服務商的採用，這將促使市場重新評估高成本運算的必要性。

楊士醇進一步分析，短期內，以NVIDIA為首的傳統算力概念股可能面臨壓力，主因市場預期AI模型推論需求將超越訓練需求，使高階GPU需求受到質疑。此外，目前美國科技股估值處於近10年相對高位，標普科技股指數本益比已逾30倍，市場觀望氣氛濃厚。

但楊士醇說，中長期而言，AI應用走向邊緣端部署的趨勢不變，將持續支撐NPU和顯卡的需求。他指出，AI成本降低將加速AI在各產業落地，特別是資料庫及邊緣運算相關供應商可望受惠。

面對市場波動，楊士醇建議投資人採取股債並進的多重資產配置策略，以降低投資組合的下檔風險。據彭博資料統計，過去10年，科技債券指數的最大跌幅明顯低於科技股指數，顯示多重資產配置在市場震盪時的避險效果。

根據中國信託投信資料，截至2024年12月31日，中國信託科技趨勢多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)的資產配置中，股票占52.0%，投資等級債占22.9%，非投資等級債占14.1%，現金占11.0%。產業配置方面，以資訊科技（32.2%）、通訊（5.5%）和非日常生活消費（4.7%）為主。

楊士醇表示，儘管川普的關稅政策可能對科技產業帶來短期衝擊，但AI朝向高效能、低成本發展的大趨勢不會改變。

楊士醇指出，隨美國財報季陸續展開，市場焦點回歸企業基本面數據及產業展望，基金布局將持續關注具備技術創新能力與成本優勢的潛力企業，特別是在核心設備（晶片/半導體）、基礎設施（雲端/設備軟體）及應用層面（機器人/自駕）等領域的領先企業，透過主動管理，掌握這波科技產業結構性轉變所帶來的投資契機。