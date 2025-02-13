台股開盤下跌26點 台積電開低10元

台股13日開盤指數為23,263.28點，下跌26.47點。台積電（2330）開盤價1,090元，下跌10元。

群益投顧表示，川普課徵對等關稅對象可能包括台灣；川普欲對台灣晶片課稅，最終目的是希望將全球達約90%的台積電在台製造最先進晶片移往美國生產，因此台積電後續動作才是關鍵所在。另一方面，相關環境下，大幅倚重護國神山的台灣整體經濟，未來勢將遭遇或大或小衝擊。環境多重變數待釐清，光通訊等高基期(評價)股昨（12）日重跌，折射出現階段選股應以低基期利基題材股為主軸的態勢。中小電以資安軟體服務相關短線相對強勢；非電具備較多低基期優勢補漲股，以獲利穩定高殖利率概念為首選。

操作題材可留意：

1.營建為主的穩健獲利高殖利率股─預計2月底前後各公司將陸續公布2024年第4季財報，市場布局高現金殖利率概念氛圍將趨濃。營建族群為台股具備較多高現金殖利率股的類股，在盤勢結構承壓下，營建股高現金殖利率概念，受惠資金風險趨避需求。

2.（原物料）龍頭股─以二線鋼鐵為主軸的二線原物料股小漲一波後，籌碼轉亂；水泥、鋼鐵乃至塑化相關的傳產龍頭，低基期優勢+維繫盤面氛圍要角等，呈短線股價挹注。

周三（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,368.56點，下跌225.09點、跌幅0.5%；S&P500指數下跌0.27%；那斯達克指數上漲0.03%；費半指數上漲0.21%。台積電ADR下跌1.13%，收在206.38美元，較台北交易溢價23.3%。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率達3%，高於去年12月的漲幅，且超出經濟學家的預測。CPI數據公布後，美元指數及美國公債殖利率上升，美股走低。隨著交易員降低對降息的押注，美國10年期公債殖利率上升至4.6%以上。

格芯和英特爾（Intel）分別大漲8.6%和7.2%。英特爾已連續三日大漲。Baird的一則報告指出，美國政府可能會參與一項涉及英特爾和台積電的計畫，台積電將派遣工程師到英特爾的3奈米/2奈米晶圓廠，英特爾可能將晶圓廠分拆出來，成為英特爾與台積電共同持有的公司，由台積電負責經營，新合資公司將從美國晶片法獲得資金。

三大法人周三集中市場合計賣超9.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超26.3億元，投信賣超35.2億元，自營商（自行買賣）賣超1.3億元，自營商（避險）買超0.7億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少982口至6,619口，其中，外資淨空單減少125口至31,214口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少625口至4,378口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03下降至1.01。VIX指數上升0.01至19.32。外資台指期買權淨金額-0.17億元 ; 賣權淨金額0.78億元。整體選擇權籌碼面偏空。