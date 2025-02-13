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川普政策變數大 法人：台股短線高檔震盪整理

中央社／ 台北13日電
法人分析，川普政府擬對半導體加徵關稅，恐波及台灣半導體產業，不確定因素下，預期台股短線高檔震盪。圖／AI生成
法人分析，川普政府擬對半導體加徵關稅，恐波及台灣半導體產業，不確定因素下，預期台股短線高檔震盪。圖／AI生成

美國總統川普政策多變，持續籠罩全球股市，台股12日開高走低，終場下跌94點，收在最低點23289點。法人分析，川普政府擬對半導體加徵關稅，恐波及台灣半導體產業，不確定因素下，預期台股短線高檔震盪。

美國公布1月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，外界擔心聯準會（Fed）恐延緩降息，昨晚美股開低；另外，美國推動終止俄烏戰爭，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）通話，雙方同意立即展開談判。美股主要指數週三收盤漲跌互見。

道瓊工業指數下挫225.09點或0.50%，收在44368.56點；標普500指數下跌16.53點或0.27%，收6051.97點。以科技股為主的那斯達克指數上揚6.09點或0.03%，收在19649.95點；費城半導體指數上漲10.82點或0.21%，收5090.79點。

個股方面，輝達（NVIDIA）下跌1.66美元或1.25%，收在131.14美元；特斯拉（Tesla）上漲8.01美元或2.44%，收336.51美元；台積電ADR挫2.36美元或1.13%，收在206.38美元。

法人分析，雖然DeepSeek推出低價人工智慧（AI）模型，對股市的衝擊已漸漸淡化，但美國總統川普政策變數大，市場難以捉摸，投資人資金不敢長駐股市，偏向短線操作，造成類股輪動過快，建議投資人短線區間操作，可逢高獲利了結。

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