台股大盤紅翻黑 價跌量增

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（12）日在投信賣超35億元的衝擊下，台積電（2330）等五大權值股表現疲弱下，雖然國家隊進場護持，不過指數仍開高走低，終場收在最低點23,289點，下跌94點、跌幅0.4%，成交金額擴張至3,785億元，呈現「價跌量增」格局。

昨日盤面上，個股漲跌互見。值得注意的是，權值電子股繼前日回神後，昨日普遍陷入整理態勢，而機器人、工具機、機殼、光學等族群逆勢走強。

不過，觀察其他族群表現，金融保險類股近期呈現穩健墊高格局，尤其中信金收40.25元，創下自去年7月中旬以來的波段新高。

綜觀法人籌碼，集中市場三大法人合計賣超9.3億元。其中，外資買超26.3億元，連二買；投信賣超35億元，由買轉賣；自營商賣超0.6億元，連三賣。八大公股行庫則逢低承接，買超5.5億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師表示，當前台股呈現大箱型整理態勢，其中關鍵點位在於23,000至23,600點之間。

後市若能順利突破23,600點，將有望進一步挑戰23,900點，甚至突破歷史新高24,416點。

台股 董事長

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