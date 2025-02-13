MSCI三升權重 台股迎500億活水 27日盤後生效

MSCI（明晟）昨（12）日凌晨公布第1季指數調整，台股在全球標準型指數 、新興市場指數 、亞洲（日本除外）指數等三大指數中罕見全獲調升，權重分別上升0.02個百分點、0.14個百分點、0.13個百分點，調整後權重分別為1.96%、20.16%及22.89%，預計2月27日盤後生效；法人圈預估將吸引上看500億元的資金量流入台股。

此次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」來看，此次權重調升最多的國家是印度，權重增加0.17個百分點；而權重調降最多的國家為韓國，權重降低了0.17個百分點，其餘國家權重變化不大。

MSCI明晟編制的三大指數，是全球不少主動型基金的參考依據及被動型ETF追蹤指標。

隨著全球被動型基金規模成長，牽動的資金規模日漸增長，因而MSCI明晟指數權重調整動見觀瞻。

法人表示，MSCI考量調整權重時，會依據各市場該期間強弱表現；台股近幾年表現強勢，加上展望佳，是提升權重的重要因素之一。

儘管證交所認為，調整前後的權重差距，僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

不過，法人仍看好MSCI權重調整帶來的長期資金效應。過去幾年外資對台股賣多買少，今年來累積賣超金額亦達1,047.2億元。

然而，綜合投顧法人看法，此次MSCI三升台股權重，可視為重要趨勢變化，即未來外資將開始回補台股。台股現階段進入震盪格局是受到美國總統川普關稅措施不確定性影響，但隨著市場氣氛偏多，加上MSCI三升台股權重，便可能吸引資金回流，進而推升行情走強，有助台股再創波段新高甚至是新高。