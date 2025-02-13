MSCI三指數 上調台股權重

指數編纂公司MSCI（明晟）昨天凌晨公布指數季度調整方案，台股在「MSCI全球市場指數」、「MSCI全球新興市場指數」、「MSCI亞洲除日本指數」權重均上調，廿七日盤後生效。不過，台股不領情，指數昨開高走低翻黑收場，大盤下跌九十四點，收二萬三二八九點，買盤一樣沒有追價意願。

MSCI台灣指數成分股方面，這次新增台光電，權重調升幅度也以台光電百分之○點三五最多，權重調降最多的是台積電，調降○點三個百分點至百分之五十四點五七。不過，法人對台積電股價的評價不受影響，且認為MSCI此次權重的調整對台股不會產生明顯影響。

台積電股價昨在平盤上下震盪，終場收一一一○元、下跌十元。新光投信董事長劉坤錫表示，根據幾次MSCI調整權重的結果，對台積電不會有明顯影響，法人關注的台積電的前景，目前對台積的展望沒有改變。他說，晶片關稅從川普競選、當選、就職後一直講，至今還沒有動作，這或許是台積電股價受到壓抑的原因之一。

富邦摩台經理人陳双吉指出，MSCI本次指數調整，就產業權重上，以半導體類調降相對多，且以台積電與聯發科為主，但調升部分以科技類幅度較大，其中主要來自新增的台光電、嘉澤以及國巨，均為AI伺服器相關領域的供應鏈廠商，與半導體均為泛AI相關產業。

陳双吉說，個股及產業權重變動幅度均不大，可視為正常的類股輪動影響市值變化帶來的改變；雖然川普關稅不確定性引發市場疑慮，但由於AI產業仍是未來長期趨勢重點，加上高階晶片以及台灣半導體業的地位不易取代，隨著AI應用腳步，將持續挹注台股新的動能，值得持續關注。

另外，MSCI全球小型指數新增十檔台灣成分股，去年底才上市的星宇及虎航都入列，格外受關注。星宇董事長張國煒擁有眾多粉絲，公司去年十月底上市，掛牌不到四個月就被納入成分股，振奮昨股價表現，跳空開高，突破季線反壓，以廿八點三元作收，漲幅百分之三點四七。虎航則持續跌，以八十二點二元收盤，跌幅百分之一點六七。

劉坤錫表示，星宇納入成分股，對投資人而言具有新聞性，因此價量齊揚；虎航股價去年下半年以來，股價持續攀高，現在股價處於較高位階。MSCI調高權重或是納入新的成分股，都屬於長期因素，短線上不一定會有顯著反應。