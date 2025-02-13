台光電、嘉澤 躍MSCI成分股

經濟日報／ 記者蔡靜紋崔馨方黃淑惠／台北報導

MSCI（明晟）昨（12）日凌晨公布第1季指數調整，台灣指數成分股方面，新增台光電（2383）、嘉澤，刪除華新、南亞科，指數成分股維持88檔，並有25檔成分股調整在外流通股數。

台光電因是新增成分股，權重調升居所有成分股之冠，其權重為0.35%，從零調升0.35個百分點。台股權王台積電與第二大權值股聯發科則是權重遭調降前二大成分股，以台積電調降0.3個百分點最多，權重降至54.57%。

台積電、聯發科昨天股價同步由紅翻黑，台積電終場收當日最低價1,100元、跌10元；聯發科收1,485元、跌25元。

富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等市場名師認為，這次調整對台積電影響應不致太大。

全球小型指數方面，台股成分股則新增十檔，包括：華新、南亞科、星宇航空、萬潤、台灣虎航、志強-KY、錼創科技-KY創、康霈*、ITH-KY、振樺電等。

其中，星宇航空、台灣虎航因同步入列MSCI全球小型指數新增成分股，激勵盤中一度強勢。法人分析，航空客運市況解封後熱度不退，國內的航空股近年來業績表現出色，因而獲國際市場矚目。

南亞科 台灣虎航 台積電

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